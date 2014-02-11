به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاه ابراهیمی از طراحان صحنه سینمای ایران به همراه رضا عطاران برای اهدای سیمرغ بلورین بهترین طراح صحنه و لباس روی صحنه آمد. رضا عطاران قبل از اهدای جایزه این بخش گفت: من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ابتدا از طراح سیمرغ این دوره از جشنواره تشکر می کنم که واقعا این تندیس را به سیمرغ تبدیل کرد. سیمرغ سال گذشته سرویس شکلات خوری بود.

در ادامه مجید میرفخرایی طراح صحنه و لباس فیلم رستاخیز که سیمرغ بلورین مدیریت طراحی را گرفته است، روی صحنه آمد و گفت: از درویش به خاطر شجاعتش و علی قلی زاده به دلیل این که به صنعت سینمای ما اطمینان کرد تشکر می کنم همچنین از قائم مقامی و از همسرم که این سیمرغ برای اوست تشکر می کنم.

امیر حسین ثقفی به نمایندگی از شراره سروش برای فیلم «همه چیز برای فروش» که دومین سیمرغ طراحی صحنه و لباس را در این بخش را از آن خود کرد گفت: این جایزه برای همسر امیرحسین ثقفی است و من آن را به خانواده ام تقدیم می کنم.

جایزه بهترین طراحی صدا با حضور جهانگیر میر شکاری و مجتبی راعی اهدا شد. علیرضا علویان، صداگذار فیلم «چ» پس از دریافت جایزه گفت: خیلی خوشحالم این جایزه را از الگو و اسطوره خود آقای میرشکاری دریافت می‌کنم. جا دارد از خانواده و همسرم و پدرم و مادرم و ابراهیم حاتمی کیا تشکر کنم که به من اعتماد کردند زیرا با کارگردانی خوب او بود که دست من برای کار در این فیلم باز بود و خوشحالم این جایزه را با بهمن اردلان می گیرم. این فیلم یک کار گروهی بود.

بهمن اردلان صدابردار نیز پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدا افزود: جا دارد از مرحوم مسعود بهنام و مادر و همسرم و خانواده ام به خاطر صبوری و مهدی کریمی برای همراهی تشکر کنم.