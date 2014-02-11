به گزارش خبرنگار مهر، در اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر هانیه توسلی به همراه پرویز شهبازی برای اهدای جوایز نقش مکمل بازیگر زن و مرد روی صحنه آمدند.

هانیه توسلی از میلاد کی مرام برای دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم سینمایی «خط ویژه» دعوت کرد. او بعد از دریافت این جایزه گفت: من نماینده همه بچه های «خط ویژه» هستم. دوست دارم همه کسانی که این فیلم را دیده اند دست بزنند به خصوص برای مصطفی کیایی کارگردان این فیلم سینمایی که امشب شب تولدش است. همچنین از برگزارکنندگان جشنواره سپاسگزارم. من این دیپلم را از کسانی گرفتم که باعث می‌شود ارزش جایزه ام صدچندان شود.

وی ادامه داد: همه ما آرزوهایی داریم. من نمی توانم از کسانی که ما را در مسیر هنری زندگی ام راهنمایی کردند یعنی مسعود کیمیایی و گلاب آدینه تشکر نکنم. خیلی از ما آرزو می کنیم تا فیلم بسازیم یا در یک فیلم خاص بازی کنیم، اما یک کودک سرطانی آرزویش این است که از شر این بیماری خلاص شود. به همین دلیل من این جایزه را به بیمارستان محک تقدیم می کنم.

در ادامه بابک حمیدیان برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد برای فیلم های «چ» و «رستاخیز» روی سن آمد و گفت: شهید اصغر وصالی و اصغر وصالی ها همواره به من یادآوری می کنند که ما بی‌چرا زندگانیم و آن ها با چرا رفتگان.

وی درباره تجربه همکاری خود با درویش و حاتمی کیا گفت: تجربه همکاری با درویش، حاتمی کیا و پوراحمد تجربه با شکوهی است و من قدردان آن ها هستم. همچنین از مسئولان برگزاری این جشنواره که نخوابیدند و زحمت کشیدند و هیات بلند آوازه داوران جشنواره تشکر می کنم.

حمیدیان در پایان خطاب به نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهوری عنوان کرد: آقای نهاوندیان به رئیس جمهور بفرمایید که چشم امید ما اول به خدا و بعد به شماست. ما می خواهیم بی واسطه با شما حرف بزنیم. این فرصت را فراهم کنید.

در ادامه ملیکا شریفی نیا و هنگامه حمیدزاده برای دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل زن برای فیلم اشباح روی سن آمدند.

ملیکا شریفی نیا عنوان کرد: جای داریوش مهرجویی خالیست. من اول از همه از خدای مهربان تشکر می کنم که این فرصت را به من داد تا در کنار شما باشم و از مهرجویی که به من اعتماد کرد، از مادرم که عشق من است، پدرم که قلب من و خواهرم که همه وجودم است تشکر می کنند.

حمیدزاده دیگر بازیگر فیلم «اشباح» نیز گفت: از هیات داوران که بازی مرا دیدند و همچنین از کارگردان بزرگ و دلسوز، داریوش مهرجویی که به من اعتماد کرد تشکر می کنم.

شبنم مقدمی برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن هنگام دریافت جایزه خود گفت: می خواهم جایزه ام را به پدرم و مادرم تقدیم کنم که اینجا حضور ندارند اما دلشان با من است.