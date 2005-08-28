استقلال امسال قهرماني را به هواداران هديه خواهد داد

عليرضا منصويان هافبك تيم فوتبال استقلال تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: با وجود تغييراتي كه درتركيب تيم و اضافه شدن چند مهره جديد داشته ايم، اما هماهنگي خوبي بوجود آمده درهمين چند بازي ابتدايي نشان داد كه شانس زيادي براي قهرماني داريم.

وي ادامه داد: امسال با برگزاري اردوي خوبي درتركيه كاررا شروع كرديم وبا كسب عنوان قهرماني درجام صلح ودوستي با انگيزه مضاعف مسابقات را آغازخواهيم كرد. تيم ما ليگ جديد را با انگيزه قهرماني آغازخواهد كرد و اميدوارم بتوانيم قهرماني را به هواداران هديه كنيم.

وي درپاسخ به اين سوال كه مشكلات مالي تا چه اندازه مي تواند دركاهش موفقيتهاي اين تيم موثرباشد، گفت: به هرحال فوتبال حرفه اي نيازمند سرمايه گذاري وصرف هزينه است ونمي توان بدون آن به موفقيتها اميدواربود. با اين حال مسوولان باشگاه درتدارك تامين هزينه هاي باشگاه هستند وبازيكنان استقلال همچون سالهاي گذشته با صبوري منتظر رفع مشكلات مالي وعمل شدن به وعده ها هستند.