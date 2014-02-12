شلیک شکارچیان به محیط زیست گلستان/ سرب داغ بر پیکر پرندگان استان

به گزارش خبرنگار مهر، احتیاج به تیز کردن گوش هایت نیست همین که در منطقه باشی صدای شلیک های دور و نزدیک شنیده می شود، صدایی که در فصل پاییز تا اواسط زمستان یکی از آواهایی است که صدای پرندگان مهاجر در لابه لای آن گم می شود.

هر ساله در مدت زمانی که از سوی سازمان محیط زیست مشخص می شود، تعداد زیادی شکارچی در استان به شکار پرندگان مشغول می شوند. شکاری که نه تنها زخمی برای پرندگان به ارمغان می آورد بلکه حیات وحش استان را هم دچار زخمه کهنه ای می کند.

هر چند سازمان محیط زیست تلاش می کند تا وضعیت شکار کمترین آسیب را به محیط زیست و تنوع زیستی گلستان وارد کند تا اکوسیستم به خطر نیافتد اما صدور پروانه شکار برای شکارچیان ما را یاد آن داستان می اندازد که پدر و مادری به بچه خود یک طبل با دو چوب دادند و گفتند این هم عیدی تو ولی سرو صدا نکن.

یکی از کسانی است که سالیان سال شکار می کند و دارای پروانه شکار است گفت: شکار برای من یک تفریح است و چیز دیگری ندارد چرا که لذت می برم از یک روز با دوستانم بودن و شکار کردن. در یک روز شکار حداقل 120 هزار تومان خرج می کنم و در نهایت چند تا پرنده می زنم اما این کار برایم لذت بخش است.

شکار برای گونه هایی که در معرض خطر نیستند

وی ادامه داد: شنیده ام صدور این پروانه برای شکارچیان با توجه به ارزیابی ها، آمارها و سرشماری هایی است که از سوی سازمان محیط زیست صورت می گیرد و شکار این پرندگان مشکلی ندارد چرا که گونه هایی که در معرض خطر انقراض نیستند و یا تعداد آن ها بیشتر از حد موجود است در شکار آزاد هستند.

وی ادامه داد: هر شکارچی در هر روز شکار تنها می تواند 4 قطعه شکار کند که این تعداد قطعه های شکار در گذشته حدود10 قطعه بوده که امسال کاهش یافته اما من خودم دیده ام که خیلی ها گونه هایی که ممنوع هستند را هم شکار می کنند و آب از آب هم تکان نمی خورد.

مهدی در خصوص محدودیت هایی که وجود دارد توضیح داد: برای شکارچیانی مثل ما محدودیت زمانی، مکانی، طریقی و نوعی هم از سوی سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده است که از لحاظ زمانی، فقط در روزهای خاصی می توانیم به شکار برویم.

وی افزود: در سال های گذشته روزهای شکار 2 یا 3 روز پشت سر هم بود و همین باعث می شد که شکارچیان حتی از استان های هم جوار به گلستان می آمدند و با مستقر شدن در استان به شکار می پرداختند، اما همین فاصله یک روزه بین روزهای شکار کمی کار را سخت تر می کند و احتمال حضور شکارچی غیر بومی در استان کمتر می شود.

یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در خصوص دلایل شکار گفت: درآمد بالا مخصوصا در فروش پرنده های شکاری و قاچاق آن ها به کشورهای خلیج فارس به دلیل زنده گیری این حیوانات است که تا مرز 50 تا 60 میلیون تومان به فروش می رود که این مساله بیشتر در پرنده های شکاری دیده می شود.

دکتر مزدک دُربیکی با اشاره به نبود فرهنگ به عنوان یکی دیگر از دلایل شکار ادامه داد: نگاه افراد مخصوصا جامعه شکارچیان و روستاییان مناطق شمال در شکار توجیه نشده و خیلی ها به دلیل تفریح شکار می کنند و بخشی از آن هم به خاطر ناآگاهی این افراد است مثلا با توجه به سرما و برف و یخبندان حیواناتی که به سکونتگاه انسانی پناه آورده بیشتر مورد آزار و اذیت مردم قرار گرفته اند.

وی یادآوری کرد: در مواردی هم از شکار به عنوان غذا استفاده می شود اما این مورد در استان گلستان خیلی دیده نمی شود اما در مازندران این مشکل بحرانی بیشتر وجود دارد.

کمبود تجهیزات و نیروی انسانی داریم

دکتر دُربیکی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین مشکل محیط زیست ما بحث حفاظت است چرا که نیروهای انسانی و تجهیزات ما به نسبت نیرو، امکانات و تجهیزات شکارچیان بسیار کم است و این به شدت مشکل ساز شده است.

وی همچنین در خصوص جرایم کم در نظر گرفته شده برای متخلفین گفت: مقدار جریمه ای که برای متخلفین در مناطق حفاظت شده ایران و یا جرایمی که برای افراد متخلف و شکارچی در نظر گرفته شده است متناسب با ارزش آن گونه برآورد نشده مثلا رقمی که برای پلنگ در نظر گرفته شده در برابر ارزشی که یک پلنگ چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ زیستی در ایران دارد خیلی کم است و همین باعث می شود شکارچی به خودش اجازه شکار های بعدی غیر مجاز را هم بدهد.

این پژوهشگر محیط زیست افزود: این مشکلات و اهرم های قانونی در بحث قانون گذاری و جرایم شکار و صید و کمبود منابع انسانی و تجهیزات مخصوصا در منطقه گرگان و استان شکار های غیر مجاز را خیلی زیاد کرده است و باید برای آن چاره ای اندیشید.

ایجاد شکارگاه های خصوصی در منطقه

دکترای محیط زیست خاطر نشان کرد: هرگونه مجوز پروانه شکار را با توجه به وضعیت موجود تنوع زیستی در ایران مناسب نمی دانم اما باید مکانی جایگزین این نوع شکار داشته باشیم و آن ایجاد شکارگاه های خصوصی در استان است.

وی گفت: می توان شکارگاه هایی داشته باشیم و به صورت کارشناسی کار کنیم و مناطقی را به بخش های خصوصی اختصاص بدهیم و تعدادی پرنده در آن مناطق پرورش داده شود و امکانات را در شکارگاه های خصوصی مهیا کنیم تا آن ها که می خواهند توانایی تیراندازی خود را به رخ بقیه بکشند در این مناطق شکار کنند کاری که در تمام دنیا انجام می شود و موفق هم بوده است.

به آمارهای محیط زیست اعتمادی نیست

وی در خصوص شکار گونه هایی که طبق سرشماری ها زیاد تر از حد مجاز هستند یا شکارشان به تنوع زیستی منطقه آسیبی وارد نمی کند افزود: به آمار و سرشماری های موجود در ایران خیلی اعتقادی ندارم و این اعداد و ارقام خیلی نمی تواند قابل استناد باشد اما اگر این آمار هم درست باشد چون نیروی انسانی برای حفاظت کم داریم و نمی توان با این تعداد نیروی انسانی نظارت کامل داشته باشیم باز هم شکار این گونه ها توصیه نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: چون این نظارت کم و به صورت کامل نیست شکارچی که مجوز شکار دارد با وجود گونه هایی که شکارش مجاز نیست چون نظارتی را روی خود نمی بیند چند تا گونه دیگر که ارزشمند است هم شکار می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: در یک بازه زمانی 2 تا 5 ساله باید برنامه شکار را کم کنیم چرا که تقریبا در 50 روز گذشته فقط در سطح استان حدود 90 شکارچی و صیاد غیر مجاز دستگیر شده و این آمار تکان دهنده و این رقم برای منطقه فاجعه است و با این شرایط می توان گفت وضعیت تنوع زیستی در استان اصلا امیدوار کننده نیست و نخواهد بود.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در خصوص مجازات شکارچی های غیر مجاز گفت: از تخلف این شکارچیان صورت جلسه و گزارش تهیه می شود و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارسال و محکومیت آن ها مشخص می شود.

مقابله به شکارچیان نیازمند فرهنگ سازی است/ تعداد کم نیروهای محیط بان

کریم الله تازیکه افزود: کم بودن مجازات ها توسط قانون تعیین شده و در حال حاضر چاره دیگری نداریم البته ضرر و زیان ها افزایش پیدا کرده اما ما در مجموع به این راضی نیستیم که ضرر و زیانی بگیریم و می خواهیم فرهنگ سازی بشود تا تخلفی صورت نگیرد چرا که احیا کردن یک گونه بسیار سخت است تا بخواهیم ده ها میلیون تومان برای شکار یک گونه بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: برای حفاظت براساس وسعتی که منطقه دارد نیرو کم داریم اما قرار است در ساختارهای جدید نیروهای خود را افزایش بدهیم.

تازیکه ادامه داد: مشکلات ما در زمینه امنیت جانی زیاد است و تعداد کمی از همکاران ما دارای اسلحه هستند اما شکارچی ها با سلاح وارد عرصه می شوند و این خطر برای محیط بانان ما همیشه وجود داشته است و نیاز است که افراد ما هم مسلح شوند.

وی گفت: باید این فرهنگ سازی صورت بگیرد که حیات وحش جزیی از زندگی مردم است و اگر از بین برود دیگر چیزی نخواهند داشت.

شکارچیان جوان از قوانین آگاه نیستند

تازیکه در خصوص درگیری بین شکارچیان و مامورین محیط زیست افزود: این مشکل همیشه وجود داشته اخیرا هم به دلیل این که شکارچیان ما اکثرا جوان هستند و تازه سلاح گرفته اند و آگاه نیستند که کشتن مامورین یا زد و خورد چه عواقبی دارد این مشکلات بیشتر شده است.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی و آشنا کردن شکارچیان با قوانین و مقررات باید از طرف محیط زیست و همچنین دستگاه هایی که مبادرت به واگذاری سلاح می کند صورت بگیرد و در اصل وظیفه آن ها است چطور راهنمایی رانندگی بعد از گذراندن کلاس های تئوری و عملی به فرد گواهینامه می دهد در این مورد هم باید وسواس بیشتری خرج کرد.

وی گفت: ارتش و دستگاه هایی که مبادرت به صدور سلاح می کنند با یک آموزش 45 دقیقه ایی راحت یا ظرف چند ساعت اسلحه واگذار می کنند اگر این آموزش ها بیشتر شود به محیط زیست کمک زیادی خواهد شد.

تازیکه با اشاره به این که تعداد شکارچیان نسبت به تعداد مامورین محیط زیست بسیار زیاد است گفت: قانون به افراد اجازه می دهد با توجه به اسلحه و مجوزی که دارند پروانه شکار بگیرند اما در نظر داریم در سال های آینده این تعداد به نصف و حتی کمتر هم برسد.

وی خاطر نشان کرد: تمام انتظارمان این است که همه با محیط زیست همکاری کنند، محیط زیست تنها یک مجموعه است و به تنهایی جوابگو نیست چرا که برابر اصل 50 قانون اساسی ایران به صراحت گفته که حفاظت از محیط زیست بر عهده همه و یک وظیفه عمومی است.