فیورنتینا با شکست اودینزه به فینال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فیورنتینا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود اودینزه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال رسید.

در این دیدار مانوئل پاسکوال در دقیقه 14 و خوان کوادرادو در دقیقه 61 برای فیورنتینا گل زدند تا شکست 2 بر یک ویولا در دیدار رفت جبران شود و در نهایت شاگردان وینچنزو مونتلا در مجموع دو بازی با نتیجه 3 بر 2 به فینال برسند.

در دیگر دیدار دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتها چهارشنبه شب ناپولی میزبان رم خواهد بود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 3 بر 2 به سود رم به پایان رسیده است.