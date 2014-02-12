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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۳

جام حذفی ایتالیا؛

فیورنتینا با شکست اودینزه به فینال رسید

فیورنتینا با شکست اودینزه به فینال رسید

تیم فوتبال فیورنتینا با پیروزی مقابل اودینزه در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فیورنتینا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود اودینزه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال رسید.

در این دیدار مانوئل پاسکوال در دقیقه 14 و خوان کوادرادو در دقیقه 61 برای فیورنتینا گل زدند تا شکست 2 بر یک ویولا در دیدار رفت جبران شود و در نهایت شاگردان وینچنزو مونتلا در مجموع دو بازی با نتیجه 3 بر 2 به فینال برسند.

در دیگر دیدار دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتها چهارشنبه شب ناپولی میزبان رم خواهد بود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 3 بر 2 به سود رم به پایان رسیده است.

کد مطلب 2234655

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