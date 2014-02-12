ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به دانشگاهها ابلاغ شد/ ادامه توسعه پردیسهای پولی

محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست های وزارت علوم در خصوص گسترش دانشگاههای دولتی و ارائه مجوز به این دانشگاهها برای سال تحصیلی آینده با توجه به گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، گفت: توصیه وزیر علوم به دانشگاههای دولتی قدیمی این است که به سمت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی حرکت کنند و بنایی برای تاسیس دانشگاه جدید دولتی نیست مگر اینکه برای ایجاد دانشگاه، ضرورت احساس شود.

وی ادامه داد: دانشگاههایی که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده اند بیشتر در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرند و اگر حداقل امکانات را داشته باشند مجوز پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی دریافت می کنند اما قرار نیست رشته های کارشناسی توسعه یابند.

معاون اداری مالی وزارت علوم درباره فعالیت پردیسهای خودگردان و افزایش تعداد این مراکز آموزشی در سال آینده، اظهار داشت: پردیسهای خودگردان صرفاً برای مقاطع تحصیلات تکمیلی فعال هستند و رشد این پردیسها در سال آینده ادامه خواهد داشت.

امید همچنین از تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه خبر داد و گفت: ظرفیتهای پذیرش تحصیلات تکمیلی برای نوبتهای روزانه و نوبت دوم همچنین پردیسهای خودگردان اعلام و ابلاغ شد؛ بر این اساس، هر دانشگاهی به میزان ظرفیت و استاد و همچنین امکاناتی که دارد می تواند دانشجو بپذیرد؛ البته در تعیین ظرفیتها بحث میزان افزایش مطرح نیست بلکه در این دوره از پذیرش به قاعده مند کردن ظرفیتها توجه شده است.

وی ادامه داد: به میزان تعداد دانشجو در دوره های روزانه، امکان پذیرش در نوبت شبانه همچنین پردیس خودگردان فراهم می شود و دانشگاهها بیشتر از ظرفیت مشخص شده اجازه پذیرش دانشجو ندارند.

امید تاکید کرد که حتی اگر دانشگاهها مایل به پذیرش دانشجو بیش از سقف مجاز باشند به علت توجه بیشتر به کیفی شدن آموزش، امکان پذیرش بیش از حد برایشان فراهم نیست.