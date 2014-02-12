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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۷

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی از حضور پرشور، گسترده و حماسی قشرهای مختلف مردم این استان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید موسی خادمی آمده است: مردم فهیم کهگیلویه و بویراحمد و دوستداران معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری امسال نیز در کنار یکدیگر با مشت های گره کرده باصلابت و استوار در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت کردند و همه آمدند تا پس از 35 سال بگویند و نشان دهند که حامی نظام، دولت و چشم انتظار وحدت و یکپارچگی ملت هستند و به رسم نیکوی عشایری و ایلیاتی این روز به یاد ماندنی را پاس داشتند و با غرور وصف ناپذیر به ارزش ها و آرمان های امام خمینی (ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب لبیک گفتند.

اینجانب به سهم خود از عموم مردم فهیم و بصیر کهگیلویه و بویراحمد به ویژه خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارآفرینان، کسبه، اصناف، بازاریان، نیروهای نظامی و انتظامی و تمام افرادی که با حضور حماسی، وحدت آفرین و هوشیارانه خود در اجتماع گسترده و غرورآفرین یوم الله 22 بهمن شرکت کردند تشکر و قدردانی می کنم.

کد مطلب 2234657

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