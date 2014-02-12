جودو کار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد صیدی جودوکار کرمانشاهی است که در سومين مرحله اردوي تيم ملي بزرگسالان ایران به منظور کسب آمادگی بیشتر حضور خواهد یافت.

اردوی آمادگی تیم ملی جودو کشورمان از روز شنبه آینده 26 بهمن در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران آغاز و تا روز نهم اسفند ادامه خواهد یافت.

صیدی و سایر دعوت شدگان باید صبح روز بیست و ششم با در دست داشتن مدارک لازم خود را به مربیان تیم ملی معرفی کند.

مهردادصیدی از کرمانشاه، فيروز اسدي و مجيد تاجري از البرز، مهرداد زماني، محمد جمالي، سعيد ملايي، حسين عربي و اميرحسين خادميان از تهران، امير قاسمي نژاد ، محمد پهلوانلو، جواد مهجوب، اميد تيز تک، خسرو

رحيمي، جعفر پهلواني، احمد ميرزاپور، قاسم احدي و مصطفي نيمروزي از خراسان رضوي از جمله دعوت شدگان به اردوی تیم ملی هستند.

علي محمد نيا از خراسان شمالي، ناصر ناصري پور و محمد رشنود نژاد از خوزستان، مسعود خان احمدلو از زنجان، رامين صفويه، بهزاد محرمي، سعيد مرادي، عليرضا شيري نوکنده اي از قزوين،محمدرضا خطيبي از گيلان، احسان بهرامين خياط ، قاسم نوري زاده از لرستان و محمد حسن زاده از مازندران هم دیگر نفرات دعوت شده به اردوی تیم میل را تشکیل می دهند.

جودو کاران کشورمان خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی 2014 اينچئون کره جنوبی آماده می کنند.