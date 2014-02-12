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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

"فصل فراموشی فریبا" و "کلاشینکف" در مشهد اکران می شوند

"فصل فراموشی فریبا" و "کلاشینکف" در مشهد اکران می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر : دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: در هفتمین روز از جشنواره فیلم های "کلاشینکف " و "فصل فراموشی فریبا" اکران می شود.

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: در هفتمین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد فیلم های "کلاشینکف " و "فصل فراموشی فریبا" در سینما هویزه مشهد اکران می شود.

وی ادامه داد: فیلم "کلاشینکف" به کارگردانی سعید سهیلی در سانس های 10، 17 و 19 و فیلم " فصل فراموشی فریبا" به کارگردانی عباس رافعی در سانس های 13، 15 و 21 اکران می شود.

گفتنی است، فیلم "کلاشینکف" به کارگردانی سعید سهیلی داستان سرباز جوانی را روایت می کند که در جریان کتک خوردن خواهرش توسط همسرش و بستری شدن او در بیمارستان قرار می گیرد، از سر پستش فرار و در اولین برخورد با شوهر خواهرش به شکلی ناخواسته به او شلیک می کند.

در این فیلم بازیگرانی از جمله فرهاد اصلانی، رضا عطاران، پولاد کیمیایی، شقایق فراهانی، ساعد سهیلی و جمشید هاشم‌ پور به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلم "فصل فراموشی فریبا" هم به کارگردانی عباس رافعی داستان زنی را روایت می کند که همسرش تصادف کرده و در بیمارستان بستری است، او مجبور می‌شود برای امرار معاش و تامین هزینه‌های بیمارستان با وانت او کار کند.

در این فیلم بازیگرانی چون ساره بیات، امین زندگانی، شهین تسلیمی، عباس شجاع، هومن کیایی، ژیلا آل‌ رشاد و ژیلا شاهی به ایفای نقش پرداخته اند.

جشنواره فیلم فجر در مشهد تا 27 بهمن ماه ادامه دارد.

کد مطلب 2234659

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