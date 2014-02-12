به گزارش خبرنگار مهر، بهمن هم از نیمه گذشت و تقریبا روزهای پایانی سال با سرعت زیادی می گذرند. در این میان آن چه که بازار این روزها را از سایر ایام سال متمایز می کند، جنب و جوش گسترده مردم برای خرید و فروش و نونوار کردن بخش های مختلف زندگی شان است. در این میان خودرو نیز در این جنب و جوش، سهم زیادی دارد و بسیاری از مردم اگر خودرو ندارند، خودرو می خرند و اگر هم دارند و توانایی مالی شان نیز به گونه ای باشد که آن را تبدیل به احسن کنند، حتما این کار را خواهند کرد.

بر همین اساس است که هم اکنون بازار آگهی های خودرو داغ است و مردم نیز مشتاقانه در این بازار به جست و جوی خودروی مورد نظر خود می پردازند. البته شاید از جمله دلایل اصلی این جنب و جوش را بتوان در گران بودن خودروهای نو دانست و البته برخی محدودیت های فروش اعمال شده از سوی خودروسازان بر روی خودروهای مورد علاقه مردم است.

به هرحال، اکنون همه تلاش دارند تا به نوعی تغییر و تحولی در خودروهای خود ایجاد کنند و اگر توانایی اش را داشته باشند، نوع بهترش را خریداری کنند یا حداقل در همان نوع خودرویی که دارند، نمونه ای با سال ساخت کمتر پیدا کنند. به هرحال همین رونق خرید و فروش سبب بالا رفتن قیمتها نیز شده است چراکه مطابق با اصل عرضه و تقاضا، هر گاه تقاضا برای یک کالا بالا رود، به تناسب اگر عرضه نباشد، قیمت حتما افزایش خواهد یافت و این واقعیت کنونی بازار خودرو است چراکه تولید اگرچه افزایش یافته است، اما هنوز پاسخگوی کل نیاز بازار نیست.

هم اکنون قیمت یک سمند ال ایکس نقره ای دوگانه سوز بدون تصادف 24 میلیون و 800 هزار تومان قیمتگذاری شده است. یک خودروی 206 تیپ 5 هم که مدل 90 است و البته کارکرد بسیار پایینی دارد، به قیمت 31 میلیون تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

یک دستگاه پراید سال 84 نیز دو گانه سوز با 200 هزار کیلومتر کارکرد نیز 9 میلیون و 800 هزار تومان قیمتگذاری شده است. همچنین قیمت رانا آخر سال 91 نیز با 22 هزار کیلومتر کارکرد 28 میلیون و 800 هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پراید 131 اس ایکس نیز که مدل آخر 90 است و 41 هزار کیلومتر کارکرد دارد، به قیمت 16 میلیون و 400 تومان قیمتگذاری شده است. همچنین قیمت یک دستگاه زانتیا مدل 85 با کارکرد 170 هزار کیلومتر نیز 37 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.

یک دستگاه رنو پی کی مدل 83 با 140 هزار کیلومتر کارکرد نیز به قیمت 6 میلیون تومان به فروش می رسد. یک دستگاه هیوندایی آوانته مدل 91 با 37 هزار کیلومتر کارکرد نیز به قیمت 67 میلیون تومان به فروش می رسد.

بازار خودروهای گرانقیمت نیز به همین ترتیب است. هم اکنون قیمت یک دستگاه خودروی سانتافه بادمجانی 2008 که به گفته فروشنده صد هزار کیلومتر راه رفته است، 98 میلیون تومان است. ضمن اینکه ماکسیما تولید 83 نقره ای رنگ نیز که دارای مانتیتور، سنسور و دوربین دنده عقب بوده و 134 هزار کیلومتر راه رفته است به قیمت 51 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت یک دستگاه ال 90 مدل 87 با 101 هزار کیلومتر کارکرد نیز 20 میلیون و 800 هزار تومان قیمتگذاری شده است. تیبا اس ایکس مدل آخر 90 نیز 42 هزار کیلومتر کارکرد 20 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

یک دستگاه ام وی ام ایکس 33 نیز که مدل 92 است و تنها 4 هزار کیلومتر راه رفته 57 میلیون تومان به فروش می رسد.