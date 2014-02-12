بیمارستان توانبخشی نورافشار یک فرصت طلایی برای خدمت به بیماران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید احمد موسوی در حاشیه بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از درمانگاههای سرپایی، کلینیکها و دیگر بخشهای بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی نورافشار، گفت: اهداف بیمارستان باید در راستای حل مشکلی از نظام سلامت کشور تعریف شود.

وی با اعلام اینکه بزودی هیئت مدیره جدید بیمارستان معرفی می­شوند، اظهار داشت: لازم است مدیران، پزشکان و دست­اندرکاران این بیمارستان اهداف و آرمانهای مقدس جمعیت هلال احمر را در نظر داشته باشند.

موسوی افزود: واقف این بیمارستان انسان وارسته­ و بزرگی بوده و هزینه­هایی که هلال احمر در این بیمارستان متقبل شده در مسیر نیات واقف که البته هماهنگ با اهداف و ارزشهای هلال احمر است، بوده است.

فرصت طلایی بیمارستان نورافشار در ارائه خدمات درمانی به بیماران

دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین با بیان اینکه شرایط و موقعیت بیمارستان نورافشار یک فرصت طلایی در خدمت بیماران است، افزود: بیمارستان توانبخشی نورافشار، ظرفیت و توانایی این را دارد که در منطقه به عنوان یک بیمارستان نمونه معرفی شود.

موسوی با اشاره به اینکه هلال احمر موظف به حمایت از بیمارستان نورافشار است، تاکید کرد: در ارائه خدمات در این بیمارستان در سایه هلال احمر، آرمانها و اهداف مقدس آن گام برخواهیم داشت.

وی در پایان از زحمات فراوانی که رئیس و مدیران بیمارستان نورافشار برای ارتقای خدمات این بیمارستان کشیده­اند، تقدیر و ابراز امیدواری کرد: کارکنان بیمارستان هماهنگ­تر با ساختار و ارزش­های هلال احمر حرکت کنند.

رشد انجام اعمال جراحی در بیمارستان نورافشار

دکتر پرند مدیر بیمارستان نورافشار نیز از انجام جراحیهای مهم در این بیمارستان و همچنین رشد نرخ تعداد عملهای جراحی از اردیبهشت ماه امسال در این بیمارستان خبر داد و گفت: از ۲۴ اردیبهشت، حدود ۱۳۰۰ عمل جراحی و به طور متوسط ماهانه حدود ۵۰ تا ۶۰ عمل جراحی تخصصی در این بیمارستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این بیمارستان از مجهزترین دستگاههای بخش ICU بهره می­برد، افزود: این بیمارستان ظرفیت و پتانسیل عملکرد بسیار موثر در انجام عملهای جراحی و دیگر خدمات توانبخشی را داراست.