توقف 9500 خودروی متخلف طی سال جاری در کرمانشاه

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 10 ماهه گذشته در استان کرمانشاه 9 هزار و 525 دستگاه خودرو توسط پلیس راه متوقف شده است که از این تعداد توقیفی، 3 هزار و 686 دستگاه آن به علت تخلفاتی همانند سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بوده است.

سرهنگ محمد مرادی گفت: رانندگانی که نمره منفی آنها از 30 بیشتر باشد از رانندگی محروم و گواهینامه آنها تا 3 ماه پیوست می شود، همچنین رانندگانی که خلافی خودرو آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد، اتومبیل آنها متوقف می شوند و تا زمانی که جریمه خود را پرداخت نکنند، خودرو آنها همچنان در پارکینیک پلیس راهور توقیف است.

وی در مورد تصادفات منجر به فوت در ایام برف و کولاک اخیر در استان کرمانشاه، افزود: خوشبختانه در ایامی که در کرمانشاه برف و کولاک تمام محورهای مواصلاتی استان را با مشکل عبور و مرور مواجه کرده بود، هیچگونه تصادف منجر به مرگ نداشتیم، فقط 1 دستگاه مینی بوس در محور کمربندی "علی آباد" کرند غرب به علت تصادف، 4 مجروح داشته است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: اکثر تصادفات جاده ای که منجر به فوت می شوند، به علت برخورد سرنشینان با شیشه جلوی خودرو بوده که این نشان دهنده نبستن کمربند ایمنی از سوی راننده و سرنشینان است.

وی در پایان با هشدار به شهروندانی که قصد مسافرت به نقاط دیگر کشور را دارند، عنوان داشت: شهروندانی که قصد مسافرت به دیگر نقاط کشور را دارند، باید توجه داشته باشند که حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و وسایل گرمایشی خود را به همراه داشته باشند، در ضمن باید گفت که پلیس راه از تردد خودروهایی که زنجیر چرخ نداشته باشد جلوگیری به عمل می آورد.