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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۵

مرادی با مهر مطرح کرد:

توقف 9500 خودروی متخلف طی سال جاری در کرمانشاه

توقف 9500 خودروی متخلف طی سال جاری در کرمانشاه

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: طی 10 ماهه گذشته در استان کرمانشاه 9 هزار و 525 دستگاه خودرو توسط پلیس راه متوقف شده است که از این تعداد توقیفی، 3 هزار و 686 دستگاه آن به علت تخلفاتی همانند سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بوده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 10 ماهه گذشته در استان کرمانشاه 9 هزار و 525 دستگاه خودرو توسط پلیس راه متوقف شده است که از این تعداد توقیفی، 3 هزار و 686 دستگاه آن به علت تخلفاتی همانند سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بوده است.

سرهنگ محمد مرادی گفت: رانندگانی که نمره منفی آنها از 30 بیشتر باشد از رانندگی محروم و گواهینامه آنها تا 3 ماه پیوست می شود، همچنین رانندگانی که خلافی خودرو آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد، اتومبیل آنها متوقف می شوند و تا زمانی که جریمه خود را پرداخت نکنند، خودرو آنها همچنان در پارکینیک پلیس راهور توقیف است. 

وی در مورد تصادفات منجر به فوت در ایام برف و کولاک اخیر در استان کرمانشاه، افزود: خوشبختانه در ایامی که در کرمانشاه برف و کولاک تمام محورهای مواصلاتی استان را با مشکل عبور و مرور مواجه کرده بود، هیچگونه تصادف منجر به مرگ نداشتیم، فقط 1 دستگاه مینی بوس در محور کمربندی "علی آباد" کرند غرب به علت تصادف، 4 مجروح داشته است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: اکثر تصادفات جاده ای که منجر به فوت می شوند، به علت برخورد سرنشینان با شیشه جلوی خودرو بوده که این نشان دهنده نبستن کمربند ایمنی از سوی راننده و سرنشینان است.

وی در پایان  با هشدار به شهروندانی که قصد مسافرت به نقاط دیگر کشور را دارند، عنوان داشت: شهروندانی که قصد مسافرت به دیگر نقاط کشور را دارند، باید توجه داشته باشند که حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و وسایل گرمایشی خود را به همراه داشته باشند، در ضمن باید گفت که پلیس راه از تردد خودروهایی که زنجیر چرخ نداشته باشد جلوگیری به عمل می آورد.

کد مطلب 2234677

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