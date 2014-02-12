به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی زاهدی در جلسه دیدار با مبارزان انقلاب اسلامی استان کرمان اظهارکرد: همه باید برای توسعه استان کرمان مسائل سیاسی را کنار بگذارند و در مسائل اقتصادی همه باید در کنار هم باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی،بیان کرد: حضور سلایق مختلف سیاسی در انتخابات امری مطلوب است که موجب ایجاد شور و نشاط در فضای جامعه می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان تصریح کرد: طرح‌های توسعه‌ای زیادی برای استان وجود دارد و افق خوبی برای آینده این خطه ترسیم شده است.

زاهدی با اشاره به آغاز اجرای طرح پتروشیمی شهرستان کرمان، افزود: این طرح گام بسیار بزرگی است و اگر با تلاش استاندار کرمان به ثمر بنشیند، اثرات مثبت آن در استان دیده می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به تاریخچه انجمن توسعه استان کرمان اشاره کرد و افزود: این انجمن در سال 87 راه‌اندازی شد و دوستان کرمانی مطرح در کشور از تمام طیف‌ها در این انجمن حضور دارند.

زاهدی با بیان اینکه جلسه‌های انجمن توسعه استان کرمان به شکل مرتب تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: این انجمن تاکنون ثمرات خوبی داشته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزان انقلاب اسلامی استان کرمان با مسئولان همفکری کنند،خاطرنشان کرد:نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از استاندار کرمان حمایت می‌کنند.