  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۷

در 24 ساعت گذشته رخ داد:

وقوع چهار فقره تصادف فوتی در زنجان

وقوع چهار فقره تصادف فوتی در زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان زنجان، از وقوع چهار فقره تصادف فوتی طی 24 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه دیروز بعد از ظهر ساعت 6:30 دو دستگاه کامیون هیوندا در محور قیدار به بیجار به هم برخورد کردند که دراین تصادف سه نفر مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده کامیون هیوندا یاد کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان،همچنین از واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور زنجان به ابهر ساعت 7:30 دیروز خبر داد و گفت: خروج از جاده ناشی ازعدم کنترل توانایی وسیله نقلیه  ناشی از خستگی و خواب  آلودگی علت اصلی وقوع این تصادف بود که در این خصوص سه نفربر اثر این تصادف جان خود را از دست دادند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: دیشب ساعت  9 هم برخورد یک دستگاه پیکان با کامیون در محور زنجان به خرمدره باعث فوت یک نفر شد و یک نفر هم بیمارستان انتقال یافت.

وی تجاوز به چپ از جانب سواری پیکان را علت وقوع این تصادف اعلام کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان به رانندگان توصیه کرد به هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی کردن خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار در زندگی نباشند.

 

 

کد مطلب 2234692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها