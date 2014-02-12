وقوع چهار فقره تصادف فوتی در زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه دیروز بعد از ظهر ساعت 6:30 دو دستگاه کامیون هیوندا در محور قیدار به بیجار به هم برخورد کردند که دراین تصادف سه نفر مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده کامیون هیوندا یاد کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان،همچنین از واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور زنجان به ابهر ساعت 7:30 دیروز خبر داد و گفت: خروج از جاده ناشی ازعدم کنترل توانایی وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی علت اصلی وقوع این تصادف بود که در این خصوص سه نفربر اثر این تصادف جان خود را از دست دادند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: دیشب ساعت 9 هم برخورد یک دستگاه پیکان با کامیون در محور زنجان به خرمدره باعث فوت یک نفر شد و یک نفر هم بیمارستان انتقال یافت.

وی تجاوز به چپ از جانب سواری پیکان را علت وقوع این تصادف اعلام کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان به رانندگان توصیه کرد به هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی کردن خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار در زندگی نباشند.