پروژه های حوزه نفت شهرستان دهلران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های نفتی شهرستان دهلران اظهار داشت: شهرستان دهلران با هفت هزار کیلومتر مربع مساحت وسیع ترین شهرستان استان ایلام است و مزیت های اقتصادی در زمینه نفت وگاز و آب وخاک وکشاورزی دارد.

علیزاده افزود: در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت های این شهرستان مورد توجه مسئولان استانی و کشوری قرار گرفته و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: سد دویرج و شبکه های آبیاری در شهرستان به بهره برداری رسید و تعدادی از پروژه ها و کارهای بزرگی که در شهرستان صورت گرفته است یا با تاخیر و طولانی شدن زمان اجرا مواجه بوده است یا در حالت بلاتکلیفی به سر می برد.

علیزاده اضافه کرد در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت این طرح ها باید مورد توجه قرار گیرد و در آینده نزدیک شاهد رونق و بهره برداری از آنها باشیم.

وی تصریح کرد: پالایشگاه 90 هزار بشکه نفت ، پتروشیمی دهلران و کارخانه سیمان و بازارچه مرزی دهلران از پروژه های هستند که کارهای آنها شروع شده است اما در بلاتکلیفی تاخیر در زمان اجرا به سر می برند.

وی ادامه داد : در ایام دهه فجر 18 طرح با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

علیزاده اظهار داشت: از جمله این طرح ها یکی اجرای کنارگذر شهرستان دهلران بود که یکی از خواسته های مردم بود و برای اجرای این طرح پنج میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: سیستم دیجیتال در شهرستان دهلران به بهره برداری رسیدکه جمعیتی حدود 85 درصد از مردم ما از طریق این فرستنده دیجیتال و فرستنده ارتفاعات دینارکوه از شبکه های دیجیتال بهره مند می شوند.

وی اضافه کرد: از پروژه های مهم فرهنگی مجتمع فرهنگی و رفاهی یادمان شهدای شهرهانی بود که به بهره برداری رسید و اعتبار 900 میلیون تومانی برای آن کنار گذاشته شده است تا شاهد رونق یادمان شهدای شهرهانی باشیم.

علیزاده ادامه داد: در حوزه نفت شهرستان دهلران قطب نفت استان و غرب کشور است و اگر ظرفیت کل نفت و گاز غرب 200هزار بشکه باشد 185 هزار بشکه در شهرستان دهلران استخراج می شود و برای دو استان لرستان و کرمانشاه سهم 15 هزار بشکه است.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد نفت در شهرستان دهلران استخراج می شود و استخراج نفت و گاز در شهرستان دهلران انجام گرفته است و از ظرفیت های بومی استفاده شده است.

علیزاده افزود: اگر کارخانه سیمان دهلران به بهره برداری برسد تولید روزانه سه هزار و 300 تن سیمان خواهد داشت و اشتغالزایی 400 نفر خواهد داشت که هم سرمایه گذار و هم بانک تعلل کردند و در آینده نزدیک شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.