ایران بهشت سرمایه گذاران است/ فضای کاذب امنیتی در سیستان و بلوچستان باید شکسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری شامگاه سه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بسنده کردن و چشم دوختن به بودجه های دولتی برای ایجاد زیر ساخت ها امکان دستیابی به توسعه را فراهم نمی سازد و لذا باید از ظرفیت های موجود در کشور برای خلق مزیت استفاده کرد.

مشکلات سیستان و بلوچستان کمتر از زلزله نیست

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه در هنگام وقوع زلزله بیش از 5 استان و یا 5 وزیر برای حل مشکلات به عنوان معین انتخاب می شوند اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده ناشی از خشکسالی در این استان خسارت و تبعات آن کمتر از زلزله نیست و ویرانی آن از زلزله نیز بیشتر بوده است.

انصاری اظهار داشت: رییس جمهور ایران اسلامی به تمامی مسائل این استان اشرافیت داشته و ایشان با علم به حل مشکلات کشور توسعه روابط با کشور های دیگر به منظور جلب سرمایه گذاران و بستر سازی سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: مزیت دریا و مرز به تنهایی قادر به تولید ثروت برای این استان و کشور است و با کمی عزم و اراده می توان با توجه به بازار وسیعی که در جوار این استان وجود دارد برای تولید ثروت از آن بهره برد.

تشکیل شورای مشورتی معین

وی همچنین از ظرفیت های غنی معادن استان به عنوان یکی از منابع درآمد زا یاد کرد و افزود: باید معدن کاران ایران و بخش خصوصی را به منظور بهره برداری از این ذخایر وارد استان کرد.

وی پیشنهاد داد تا با دعوت کنسرسیوم معدن کاران ایران به استان و حمایت دولت در اعطای معافیت های بلند مدت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این بخش ترغیب و تشویق شوند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه فضای کاذب امنیتی که در ذهن سرمایه گذاران از این استان شکل گرفته باید شکسته شود پیشنهاد داد تا در این راستا شورای مشورتی معین ملی با حضور افراد مختلف و با تفکر توسعه گرا به منظور برون رفت از مشکلات کنونی ایجاد شود.

پراکندگی جمعیت سد راه ارایه خدمات

معاون پارلمانی رییس جمهور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین از پراکندگی روستایی و جغرافیایی در استان به عنوان یکی از عوامل انباشت مشکلات و پائین بودن شاخص های رفاهی در استان نام برد و افزود: با وجود 9 هزار و 200 روستا که 6 هزار و 600 از این روستا دارای جمعیت زیر 20 خانوار است با اختصاص کل بودجه کشور نیز امکان رسیدن به شاخص های کشور وجود ندارد.

انصاری با بیان اینکه در این راستا باید نسبت به تجمیع روستاها و ایجاد روستا های متراکم به منظور فراهم سازی امکانات رفاهی اقدام کرد افزود: ساماندهی جمعیت روستایی برای ارایه خدمات انسانی، بهداشتی و رفاهی و حق برخورداری از سایر امکانات باید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: قطب های خاص سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان شناسایی و متناسب با فراخور ظرفیت در آن منطقه امتیازات ویژه برای آن در نظر گرفت.

وی ادامه داد: ظرفیت های دانشگاهی و زیرساخت های آموزشی در دانشگاه های استان بسیار عالی است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که نیروهای بومی از تحصیلات دانشگاهی برخوردار شوند.

انصاری با بیان اینکه علاقه وافری به استان سیستان و بلوچستان دارد اظهار داشت: در هر جایی که خدمت کنم به عنوان شهروند افتخاری سیستان و بلوچستان برای خدمت به این استان از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهم بود.