برگزاری همايش شبکه سازی سازمانهای مردم‌ نهاد مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيد حسن موسوي‌چلك گفت: اين همايش توسط جمعيت تولد دوباره برگزار مي‌شود و هدف از برگزاری آن، شبکه‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مواد مخدر و نهایی‌کردن پیش‌نویس اساسنامه شبکه کاهش تقاضا وكاهش آسيب مواد مخدر در منطقه است كه در دور پیشین این همايش نيز سه سال قبل تهیه شده بود.

وي با بيان اينكه اين همايش از 28 لغايت 30 بهمن ماه جاري در سالن سازمان ايراني مجامع بين‌المللي وزارت امور خارجه (I.C.I.C) برگزار می‌شود، بيان داشت: در این همايش تعدادی از سازمانهای مردم‌نهاد فعال در حوزه اعتیاد کشورهای عضو منطقه، به همراه تعدادي از سازمانهای مردم‌نهاد فعال در ایران شرکت می‌کنند و به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

موسوی چلک ادامه داد: در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد، نمایندگانی از شبکه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه دیگر مناطق جهان از جمله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اوراسیا و اروپا که تجارب موفقی از شبکه‌سازی داشته‌اند، شرکت خواهند كرد تا دستاوردهای خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک بگذارند.

وي افزود: اين همايش با همكاري و مشاركت ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، جمعیت خیریه تولد دوباره، با حمايت دفتر برنامه منطقه ای افغانستان و کشورهای همسایه و (UNODC) برگزار مي‌شود.