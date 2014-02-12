به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرجی دانا امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی شریف درباره گله خبرنگاران از محدودیتهای وزارت علوم برای پوشش خبری، اظهار داشت: این روزها گرفتار امورات وزارت علوم هستیم و در صورتی که نیاز باشد خبرنگاران اخبار وزارتخانه را پوشش دهند مثل سابق در خدمتشان هستیم. پیش از این عادت شده بود در برخی جلسات فاقد خبرسازی به حرکات نمایشی پرداخته شود اما شخصاً قائل به این مسائل نیستم؛ وزارت علوم بنای کار و فعالیت دارد و اگر در کنارش، کار خبری باشد رسانه‌ ها آن را در اختیار مردم قرار می دهند.

وی تاکید کرد که وزارت علوم برای خبرسازی کار نمی کند بلکه برای رسیدن به نتیجه، فعالیت می می کند.

وی ادامه داد: برخی هماهنگی‌ های درون سازمانی از جمله برگزاری همایش معاونان آموزشی یا اجلاس روسا برای آسیب شناسی، رصد امور و شناخت نقاط چالش است که باید میدان باز باشد تا دوستان هر مطلبی که دارند بتوانند انتقال دهند؛ حضور خبرنگاران در این گردهمایی ها منجر به ایجاد نوعی محافظه کاری می شود و این قبیل جلسات که قرار است مثمرثمر باشد تبدیل به حرکات نمایشی می شوند.

فرجی دانا درباره رضایتش از بودجه سال آینده آموزش عالی، گفت: اسم من رضا است اما هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم و از وضعیت بودجه نیز رضایت ندارم؛ هم اکنون در وضعیتی هستیم که دولت و وزرا سختی‌ هایی دارند، من تمام دست اندرکاران آموزش عالی را دعوت به صبر و تحمل می کنم و امیدوارم از این پیچ خطرناک عبور کنیم.

وزیر علوم همچنین درباره آخرین وضعیت تجمیع دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه طرح تجمیع این دانشگاه به علت پیدا نکردن زمین مناسب شکست خورد، گفت: دانشگاه خواجه نصیر طرح جامعی دارد که بتواند برخی واحدها را تجمیع کند.

وی درباره زمان معرفی سرپرستان منصوب شده دانشگاه‌ ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: هر فردی که حکم سرپرستی دانشگاه را دریافت می کند پس از یک تا دو هفته به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود اما شورا به علت تعطیلات برخی سه شنبه ها، فرصت بررسی این احکام را پیدا نکرده است.

فرجی دانا با بیان اینکه بر اساس آیین نامه، مدیر دانشگاه تا شش ماه می‌تواند سرپرست باشد، ادامه داد: اگر شورا برای بررسی این احکام تشکیل جلسه ندهد، زمان معرفی سرپرستان در اختیار وزارت علوم بوده و تقصیر سرپرست دانشگاه نیست.

این مقام مسئول وزارت علوم درباره آخرین وضعیت ادغام دانشگاه‌ های شهید عباسپور و شهید بهشتی، گفت: فکر نمی‌کنم دانشجویان پردیس عباسپور از این دانشگاه دانشجوی شهید بهشتی باشند، گله مند باشند. با این حال باید دید دانشگاه شهید بهشتی می‌ تواند پاسخگوی این تقاضا باشد یا خیر، در غیر اینصورت گزینه های دیگری مثل سایر گزینه ها روی میز است.