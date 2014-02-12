لزوم برگزاری گردهمایی روسای جمهور/نادیده گرفتن خدمات نظام ظلم به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر عصر جمعه در جمع مبارزان انقلاب اسلامی استان کرمان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: پس از انقلاب هر کدام از دولت هایی که بر سرکار آمدند اقدامات خوبی را برای کشور و نظام انجام دادند و نباید بگوییم که در دولتی هیچ اقدامی صورت نگرفته است چرا که نادیده گرفتن خدمات نظام ظلم در حق انقلاب است.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد برگزاری گردهمایی روسای جمهوری ایران به رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، گفت: این امر می تواند باعث انتقال تجربیات به عنوان یک منبع عظیم بین دولت ها شده و بسیار مثمر ثمر باشد.

باهنر گفت: نباید اجازه دهیم اختلاف نظرهای سیاسی باعث شود که خدمات صورت گرفته در دولت های پیشین را ندیده بگیریم و یکی از معایب ما عدم استفاده از تجربیات یکدیگر است.

وی تصریح کرد: این درست نیست که دولت، نماینده و یا استانداری بگویید که پیش از سرکار آمدن آنها اقدامی در حوزه کاریشان صورت نگرفته است.

باهنر گفت: در حوزه استانداران نیز برگزاری گردهمایی بین استانداران هر استان پس از انقلاب به صورت هر دو ماه یکبار می تواند انجام شود و افراد تجریبات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نیازی به تصمیم گیری جدی در این جلسات نیست.

نائب‌ رئیس مجلس با اشاره به هزینه های صورت گرفته برای آبادانی کشور بعد از انقلاب تصریح کرد: بسیاری از این بودجه به جا و خوب هزینه شده و ماندگار شده اند اما بخشی نیز هدر رفته اند.

وی همچنین رزم حسینی را استانداری ولایی و ارزشی دانست و افزود: در حال حاضر در حال تهیه سندی برای استان کرمان هستیم تا بتوانیم با شناسایی نیازهای این خطه و انجام اقدامات اساسی در مسیر توسعه و پیشرفت استان بیش از پیش گام برداریم.

باهنر با اشاره به راه اندازی انجمن توسعه استان کرمان تصریح کرد: این انجمن به منظور پیشرفت استان شکل گرفته و افراد با سلیقه های مختلف سیاسی در آن حضور دارند که راه اندازی دانشگاه هایتک و همچنین توسعه دانشگاه شهید باهنر کرمان از جمله اقدامات صورت گرفته در این انجمن است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر اقدامات با ارزشی که در کرمان صورت گرفته است می توان به راه اندازی جمعیت پیشگامان و فعالان انقلاب اسلامی در استان کرمان اشاره کرد.

