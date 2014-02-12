تعطیلی بیمارستان های تازه تاسیس سیستان و بلوچستان/ کادر درمانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر منصور شکیبا شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیمارستان های جدید تاسیس استان به دلیل نداشتن مجوز برای به کارگیری نیرو با وجود تجهیز شدن و آمادگی برای افتتاح اما در تعطیلی بسر می برند.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با کشور های پاکستان و افغانستان و تبعات ناشی از مشکلات بهداشتی در این دو کشور مورد آسیب فراوان قرار دارد افزود: این استان به عنوان دروازه سلامت کشور قرار گرفته است و لذا از این رو باید اعتبارات و امکانات بیشتری بنا بر وظایف ارایه شده به این استان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد یک هزار و 100 نفر در استان به بیماری مالاریا مبتلا شدند که 65 درصد از این بیماری از طریق کشور پاکستان به استان منتقل شده است.

وی افزود: از تعداد 12 هزار نیرو شاغل در بخش بهداشت و درمان تنها 5 هزار نیرو به صورت تشکیلاتی و پیمانی اشتغال به کار دارند و باقی نیروها به منظور تامین نیاز های درمانی به صورت قرار دادی به کار گرفته شده است.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان به دلیل نبود مراکز درمانی خصوصی لذا وظیفه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سایر استان های برخوردار سنگین تر است و تمامی خدمات باید از طریق دولت ارایه شود که نیازمند امکانات بیشتر است.

شکیبا با بیان اینکه اعتبارات عمرانی این دانشگاه کفاف احداث خانه بهداشت جدید را نمی دهد و بسیاری از تجهیزات بیمارستانی نیاز به بازسازی دارد از معاون پارلمانی رییس جمهور خواست تا نگاه ویژه ای توسط دولت و در این راستا به استان صورت گیرد.

وی افزود: تعداد 760 خانه بهداشت در استان وجوددارد که به دلیل کمبود بودجه بسیاری از آنها فاقد امکانات لازم بوده و یا دارای وسایل مستهلک هستند.