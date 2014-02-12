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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۴

شکیبا خبر داد:

تعطیلی بیمارستان های تازه تاسیس سیستان و بلوچستان/ کادر درمانی نداریم

تعطیلی بیمارستان های تازه تاسیس سیستان و بلوچستان/ کادر درمانی نداریم

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: به دلیل کمبود کادر درمانی و عدم صدور مجوز برای به کارگیری نیرو سه بیمارستان نوساز در این استان همچنان در تعطیلی به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر منصور شکیبا شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیمارستان های جدید تاسیس استان به دلیل نداشتن مجوز برای به کارگیری نیرو با وجود تجهیز شدن و آمادگی برای افتتاح اما در تعطیلی بسر می برند.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با کشور های پاکستان و افغانستان و تبعات ناشی از مشکلات بهداشتی در این دو کشور مورد آسیب فراوان قرار دارد افزود: این استان به عنوان دروازه سلامت کشور قرار گرفته است و لذا از این رو باید اعتبارات و امکانات بیشتری بنا بر وظایف ارایه شده به این استان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد یک هزار و 100 نفر در استان به بیماری مالاریا مبتلا شدند که 65 درصد از این بیماری از طریق کشور پاکستان به استان منتقل شده است.

وی افزود: از تعداد 12 هزار نیرو شاغل در بخش بهداشت و درمان تنها 5 هزار نیرو به صورت تشکیلاتی و پیمانی اشتغال به کار دارند و باقی نیروها به منظور تامین نیاز های درمانی به صورت قرار دادی به کار گرفته شده است.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان به دلیل نبود مراکز درمانی خصوصی لذا وظیفه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سایر استان های برخوردار سنگین تر است و تمامی خدمات باید از طریق دولت ارایه شود که نیازمند امکانات بیشتر است.

شکیبا با بیان اینکه اعتبارات عمرانی این دانشگاه کفاف احداث خانه بهداشت جدید را نمی دهد و بسیاری از تجهیزات بیمارستانی نیاز به بازسازی دارد از معاون پارلمانی رییس جمهور خواست تا نگاه ویژه ای توسط دولت و در این راستا به استان صورت گیرد.

وی افزود: تعداد 760 خانه بهداشت در استان وجوددارد که به دلیل کمبود بودجه بسیاری از آنها فاقد امکانات لازم بوده و یا دارای وسایل مستهلک هستند.

 

کد مطلب 2234717

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