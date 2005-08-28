به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پور محمدي روز يكشنبه در حاشيه مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات متنوع آنان پاسخ داد.

وزير كشور در پاسخ به سوالي در خصوص فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان درانتخابات گفت : بايد در اين باره مطالعه و با حقوقدانان مشورت كرده و بعد نظر دقيق ‌تري را ارايه كنم.

پور محمدي با تاكيد بر لزوم رعايت عرف حقوقي قابل قبول در زمينه فعاليت دفاتر نظارتي در انتخابات، در عين حال متذكر شد كه "اين نظامات از سوي دستگاه ‌هاي قانوني وضع شده است".

وزير كشور، همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص برخي دغدغه‌ هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره حضور وي در پست وزارت كشور، اظهار داشت : وقتي وارد حوزه عمل شوم دغدغه‌ اي باقي نخواهد ماند.

از پور محمدي در خصوص بحث تمركز زدايي از فعاليت‌ هاي وزارت كشور سوال شد كه وي پاسخ داد : بحث واگذاري كامل اختيارات مطرح نبوده و اين مساله مطرح بوده كه دولت برخي منابع را به استان ‌ها تخصيص دهد.

وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه "گفته مي ‌شود شما بيشتر تفكرات امنيتي داريد تا تفكرات عمراني و اجتماعي" اظهار داشت : من ديدگاه غالبي ندارم و فكر مي‌ كنم كه وظيفه اصلي من خدمتگزاري است كه اين مساله نيازمند لوازماتي است كه بستر آن هم وجود امنيت است.

وزير كشور در عين حال تاكيد كرد كه تلاش مي كند هر كدام از لوازمات در جاي خود با اهميت تلقي شود.

از پور محمدي در خصوص رويكرد خود در راهبري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي سوال شد و او پاسخ داد : نيروي انتظامي مظهر اقتدار و انضباط در كشور است و بايد با نشاط و فعال بوده و امكانات مورد نياز آن فراهم شود.

وي با تاكيد بر اين كه "نيروي انتظامي كمبودهاي بسياري دارد" ابراز اميدواري كرد كه "با توجه به افق‌ هاي فكري نزديك او با فرماندهان جديد نيروي انتظامي فضاي رو به رشدي را در اين نيرو شاهد باشيم".

وزير كشور در خاتمه در خصوص احتمال تغييرات در سطح مديريت‌ هاي مختلف وزارت كشور گفت: بناي من به تحول است نه تغيير مديران.