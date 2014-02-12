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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

ولی پور:

امدادرسانی هوایی به 33 روستای بحران زده غرب مازندران انجام شد

امدادرسانی هوایی به 33 روستای بحران زده غرب مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر مازندران گفت: 33 روستای غرب استان در جریان بحران برف امدادرسانی هوایی شدند.

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات رسانی به 30 هزار نفر در بحران اخیر برف یادآورشد: 119 روستای تنکابن امدادرسانی زمینی و 33 روستا نیز امدادرسانی هوایی انجام شد.

وی اظهار داشت: تعداد 798 نفر از پرسنل و دوطلبان جمعیت هلال احمر در بحران وحادثه بارش برف اخیر شرکت کردند و در مجمموع به 30 هزار نفر خدمات رسانی کردند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یادآورشد: در روز 22 بهمن نیز این جمعیت به 821 نفر خدمات رسانی کردند و با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران 117 نفر تحت درمان سرپایی قرار گرفته و 704 نفر نیز از خدمات امدادی این جمعیت نظیر تست قند خون و فشار خون و غیره بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران به استقرار 34 پست موقت با 81 پرسنل و 23 پزشک و پرستار داوطلب در این روزتاریخی اشاره کرد و افزود: 296 امدادگر و نجاتگر داوطلب بکار گیری شدند.

ولی پور افزود: پوشش امدادی  راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از سراسر استان با بکارگیری  18 دستگاه آمبولانس ،19 دستگاه انواع خودروی امدادی ، 9 دستگاه موتورسیکلت وسایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز صورت گرفته است.

وی افزود: چادرهای سلامت ، ایستگاه های نقاشی برای کودکان و استقرار آمبولانس از جمله خدمات جمعیت هلال احمر استان در مسیر راهپیمایی در استان بوده است.

کد مطلب 2234720

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