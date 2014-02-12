حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیست و دوم بهمن ماه یوم الله پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود.

وی اظهارداشت: در این روز ضمن قطع شدن دست مستکبران از دامن ملت ایران، نظامی جدید با حرفی جدید به میدان آمد که طنین آرمان هایش امروز از جای جای جهان به گوش می رسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه سال 1357 میراث گرانبهای سالها ایستادگی و مبارزه ملتی بزرگ است که به رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) سلسله طاغوت را بر هم زده و با برافراشتن پرچم لا اله الا الله و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نثار مظلومانه جان شهیدان در راه این انقلاب باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شدند.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد که هم در ساختار و هم در کارکرد نظام بین‌الملل، تغییر و تحولات اساسی رخ دهد.

یاری اظهارداشت:همچنین انقلاب اسلامی، اسلام را به عنوان دینی جامع و متناسب با شرایط روز و دارای ایدئولوژی سیاسی عرضه و به صدور معنویت به جهانیان، چهره واقعی اسلام ناب محمدی (ص) را ارائه کرد.

وی یادآورشد: انقلاب اسلامی با اهتمام به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و بیداری جهان اسلام، پیام خویش را مبنی بر ساختن دنیایی امن توام با صفا و صمیمیت برای انسانها ارائه و زمینه‏ای را فراهم کرد که انسان ها بتوانند با بهره‏ مندی از معنویت، استقلال و آزادی، توجه به خدا، بر اساس تعالیم مبتنی بر فطرت پاک بشری دنیایی پر از صلح، عدالت و معنویت را رقم زنند.