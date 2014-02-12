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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۷

کورسی خبر داد:

سرعت غیر مجاز در سیستان و بلوچستان حادثه آفرید

سرعت غیر مجاز در سیستان و بلوچستان حادثه آفرید

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه در محور های جنوبی استان خبر داد.

سرهنگ محمد رضا کورسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تخطی از سرعت مطمئنه در محور دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان شامگاه سه شنبه منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن 2 تن از هموطنان ما شد.

وی گفت: در این سانحه رانندگی یک دستگاه خودروی سواری سمند در 100 کیلومتری پاسگاه پلیس راه بمپور دچار واژگونی شد که بر اثر شدت صدمات وارده یک نفر از سرنشینان این خودرو جان خود را از دست داد و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.

وی علت این سانحه رانندگی را تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده سمند در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

کورسی توصیه کرد: با توجه به عرض کم در محور های جنوبی استان به ویژه راه های فرعی توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت سرعت مطمئنه برای حفظ جان رانندگان و سرنشینان خودروها الزامی و حائز اهمیت است.   

 

کد مطلب 2234732

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