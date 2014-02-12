به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانائی، صبح چهارشنبه در نشستی با عبدالرحیم فریدون رئیس ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان و همچنین عکاسان پیشکسوت دوران هشت سال دفاع مقدس به منظور جمع آوری عکس های مربوط به استان در آن دوران بر ضرورت جمع آوری و انتشار عکس های دوران 8 سال دفاع مقدس تاکید کرد.

وی افزود: نحوه جمع آوری عکس های دوران دفاع مقدس با حضور صاحب نظران این عرصه به بحث و تبادل گذاشته شود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان بر جمع آوری عکس های مربوط به استان در دوران هشت سال دفاع مقدس از آرشیو خانگی عکاسان پیشکسوت در بخش های آموزش نیروها، اعزام، تدارکات و پشتیبانی، مناطق عملیاتی، تشییع پیکر شهدا و ... و همچنین چگونگی انتشار این عکس ها در قالب یک کتاب نفیس و ارزشمند را مورد تاکید قرار داد.

اکران فیلم های نهمین جشنواره بین المللی 100ثانیه ای در حوزه هنری سمنان

وی همچنین با بیان اینکه همزمان با برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم های100ثانیه ای فيلم هاي این جشنواره در حوزه هنری استان سمنان نیز اکران می شود، گفت: به همت دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه هنری استان سمنان ، فیلم های داستانی، مستندها و پویانمایی های100ثانیه ای ، همزمان با برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم های100ثانیه ای، 7 و 8 اسفند 92 در سالن ماه حوزه هنری استان سمنان به نمایش درخواهند آمد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان، تصریح کرد: فیلم های100ثانیه ای و مستندهای پویانمایی راه یافته به بخش رقابتی این جشنواره، در استان های تهران، سمنان، خراسان شمالی، زنجان، گلستان، کردستان، قم، اصفهان، بوشهر و مازندران اکران خواهد شد.

دانایی خاطرنشان کرد: نهمین جشنواره بین المللی فیلم های100ثانیه ای، در چـهار بخش اصلی، بین الملل، چشم انداز 1404 و سینمای اخلاق از هفتم تا نهم اسفند در حوزه هنری کشور و سینما آزادی تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که در محل حوزه هنری استان سمنان برگزار شد، عکاسان پیشکسوت نظرات و ایده های خود را جهت چگونگی جمع آوری و انتشار این عکس ها در یک کتاب مطرح و آمادگی خود را در این خصوص اعلام کردند.

اکبر رحمانیان، سعید شفیعی، مهدی دوست محمدی، عباسعلی علائی نسب، نعمت الله صحافی و محمد باقر قاسم از عکاسان پیشکسوت حاضر در این نشست بودند.