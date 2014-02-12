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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

شریف برای شرکت در نشست سه جانبه درباره افغانستان راهی آنکارا شد

شریف برای شرکت در نشست سه جانبه درباره افغانستان راهی آنکارا شد

یک رسانه غربی از سفر نخست‌ وزیر پاکستان به آنکارا با هدف شرکت در نشست سه جانبه درباره آینده افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در پنجم آوریل 2014 و خروج نیروهای ناتو در پایان سال جاری میلادی از افغانستان، آسوشیتدپرس از سفر نواز شریف به آنکارا با هدف شرکت در نشست سه جانبه درباره این کشور در امروز چهارشنبه خبر داد که قرار است این سفر تا 14 فوریه (25 بهمن) به طول بینجامد.

در نشست سه جانبه با شعار "صلح پایدار در قلب آسیا" که برای اولین بار در سال 2007 آغاز شد و آخرین دور آن در دسامبر 2012 برگزار شد، درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و گسترش همکاریها و همچنین صلح با طالبان گفتگو می شود.

شینهوا نیز در این باره می نویسد شریف در سفر به ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور و همچین حامد کرزای مذاکرات فشرده ای را درباره آینده افغانستان خواهد داشت.

همچنین شماری از اعضای ارشد هیئت همراه شریف نشست های جداگانه ای را با همتایان افغانی و ترک خود برگزار می کنند.

کد مطلب 2234751

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