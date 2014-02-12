بهرام عبدالحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه برنامه ريزي ها براي برگزاري جشنواره منطقه اي مطبوعات برگزار شده اما از آنجا كه هنوز كتاب آثار منتخب جشنواره منتشر نشده است، برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره بلافاصله بعد از انتشار كتاب انجام مي شود.

وي عنوان كرد: بعد از چاپ كتاب، در هفته پاياني بهمن ماه، نشست خبري به منظور اطلاع رساني جشنواره مطبوعات و جشنواره كتاب برگزار مي شود و به فاصله يك هفته بعد از آن، مراسم اختتاميه و تجليل از برگزيدگان جشنواره برگزار مي شود.

عبدالحسيني يادآور شد: هيئت داوران از چندي پيش، نتايج اين جشنواره را به اداره كل ارشاد ارسال كرده اند اما به دلايل مختلفي برگزاري جشنواره به تعويق افتاد.

وي در مورد جوايز اين جشنواره نيز به خبرنگار مهر گفت: جوايز مانند سال گذشته نقدي خواهد بود اما هنوز رقم قطعي آن را مشخص نكرده ايم.

عبدالحسيني تاكيد كرد: براي افزايش رقم جوايز تمام تلاش خود را خواهيم كرد و هم اكنون نيز در حال رايزني براي گرفتن اسپانسر هستيم.

به گزارش مهر، جشنواره منطقه اي مطبوعات استان يزد كه امسال با حضور استانهاي يزد، هرمزگان و كرمان برگزار مي شود، قرار بود دي ماه سال جاري برگزار شود اما تاكنون به تعويق افتاده است.

با پايان زمان تعيين شده براي ارسال آثار به اين جشنواره، 836 اثر به دبيرخانه اين جشنواره در اداره كل ارشاد استان يزد رسيد كه 799 اثر براي داوري ارسال شد.

سال گذشته جوايز نفرات برتر به ترتيب 200، 150 و 100 هزار تومان براي نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شده بود.