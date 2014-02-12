به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر محمود شیخ زین الدین به عنوان معاون جدبد تجاری سازی و نوآوری این معاونت معرفی شد و از خدمات دکتر مجتبی خیام نکویی تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم دکتر سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در سخنانی با اشاره به اهمیت معاونت تجاری سازی و نوآوری گفت: معاونت تجاریسازی و نوآوری یکی از بخشهای مهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده که در راستای اهداف معاونت به ویژه کریدور تجاری سازی نقش مهمی ایفا میکند.
وی با تاکید بر عملکرد مثبت معاونت تجاریسازی و نوآوری افزود: بخشهای مهم این معاونت چون مرکز طرحهای کلان ملی فناوری و نوآوری، کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار و برگزاری نمایشگاهها و جشنوارهها از جمله فعالیتهای معاونت تجاریسازی و نوآوری به شمار میآید که آقای خیام نکویی در برنامهها و جشنوارههای مرتبط با این حوزهها، حضوری فعال و موثر داشتند و برنامهها را جدی دنبال میکردند.
دکتر شیخ زینالدین- رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ریاست شاخه غرب آسیا و عضو هیات مدیره انجمن بینالمللی پارکهای علمی(IASP) و ریاست جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را در کارنامه خود ثبت شده است.
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