به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدی افزود: این بازیها با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ اصیل ایرانی و همچنین تشویق آنان برای انجام بازیهای سنتی و بومی ارایه میشود.
وی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی بازیهای رایانهای و نرمافزاری در بین کودکان و نوجوانان گسترش پیدا کرده است، افزود: انجام بازیهای محلی و سنتی در ضمن افزایش فعالیت فیزیکی کودکان به احیای فرهنگ اصیل ایرانی نیز کمک میکند.
مدیر غرفه کودک نمایشگاه محصولات فرهنگی گفت: در این نمایشگاه بازیهای سنتی لیلی، پنجسنگ، هفتسنگ، گرگم به هوا و بالابلندی به کودکان آموزش داده میشود.
محمدی، در ادامه، نقاشی کودکان را نیز از دیگر برنامههای این غرفه برشمرد و گفت: در این بخش با ارایه موضوعات مختلف به کودکان، از آنان خواسته میشود بدون کمک والدین خود نقاشی کنند و در پایان توسط کارشناسان کودک بر روی نقاشی آنان روانشناسی صورت میگیرد.
وی با اشاره به استقبال گسترده والدین از انجام روانشناسی بر روی نقاشی کودکان، گفت: این کار نقش موثری در افزایش شناخت والدین از کودکان خود و همچنین شناسایی علاقهمندیها و استعدادهای کودکان دارد.
آغاز احداث ساختمان جديد مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره
همزمان با ايام الله دهه فجر كلنگ ساختمان جديدالاحداث مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره به زمين خورد.
كلنگ ساختمان جديدالاحداث كه به منظور توسعه ي خدمات وجلب رضايت مردم شهرستان خرمدره با زيربناي1000 متر مربع و در سه طبقه با اعتباري بالغ بر 10ميليارد و500ميليون ريال با دستان فرماندار شهرستان خرمدره به زمين خورد.
همزمان با اين طرح پروژه هاي مختلف ديگر از جمله تامين برق مجتمع فرهنگيان ، آب شرب شوير ، نصب 2دستگاه سكسيونر كنترل از راه دور در شهرستان خرمدره با اعتبار بيش از 3ميلياردو 691ميليون ريال به بهره برداري رسيد.
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