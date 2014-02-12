370 نفر پیشکسوتان ورزشی در شهرستان مرزی تایباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی فرماندار شهرستان تایباد سه شنبه شب و در آخرین روز از دهه فجر در این همایش با اشاره به جایگاه ورزش در جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب و سالم نگه داشتن جوانان گفت: به منظور تقویت ورزش در شهرستان هشت سالن ورزشی جدید تا پایان سال جاری به فضای ورزشی شهرستان اضافه شده و بهره برداری خواهد رسید .

عارفی افزود: با توجه به اینکه شهرستان مرزی تایباد در پیشانی تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارد مسئولین استانی نیز قول مساعد ساخت یک استخر و یک سالن ورزشی به شهرستان را داده اند .

وی با تجلیل از برگزارکنندگان این همایش که برای اولین در شهرستان برگزار شده است اظهار امیدواری کرد که با تکمیل سالنهای ورزشی بتوانیم سالنها را همگانی تا ورزشکاران بصورت رایگان از آن استفاده کنند.

وی گفت: ورزشکاران جوان بایستی از تجربیات پیشکسوتان در میادین مختلف ورزشی استفاده کنند تا بتوانند مقام مختلفی را برای شهرستان به ارمغان بیاورند.

در ادامه حجت الاسلام مرتضی محدثی امام جمعه موقت شهرستان گفت: تن سالم دارای زکاتی است و زکات تندرستی اطاعت خداست.

وی افزود: سعی کنیم اگر ورزش را برای سلامتی می خواهیم در میادین مختلف ورزشی اخلاق مداری و منش پهلوانی را پیاده سازیم.

در پایان این همایش از 370 نفر از پیشکسوتان شاخص دهه شصت و نخباگان ورزشی شهرستان در همه رشته های ورزشی با اهدا تندیس تجلیل شدند. اجرای موسیقی محلی، مقامی بخش از برنامه های جنبی مراسم بود.