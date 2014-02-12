نعمتی که در صعب العبورترین روستاها جریان دارد/ معضل سرقت کابل های برق و انشعابات غیر مجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع برق در استان کرمانشاه جزو معدود خدماتی است که دامنه آن به دور افتاده ترین نقاط استان هم می رسد. ارائه خدمات به شهرهای بزرگ، روستاهای صعب العبور، کارخانه های دور و نزدیک، تنها گوشه ای از فعالیت های غیرقابل انکار در این حوزه است.

بخش توزیع برق در استان کرمانشاه اما مدتی است که با هشدارهایی از سوی مسئولین شرکت توزیع برق در خصوص برخی ناهنجاری ها و مشکلات همراه بوده است. هشدارهایی در خصوص سرقت کابلهای برق، انشعابات غیر مجاز و ...

انشعابات غیرمجاز برق

متاسفانه آمارها نشان می دهد که درصد بالایی از مردم در مصرف این نوع خدمات، دقت و دلسوزی لازم را ندارد که این امر از یک سو باعث خسارت رساندن به اقتصاد خانواده می شود و هم کاستی هایی در بخش های دیگر جامعه را رقم می زند.

سوءاستفاده از این این امکانات مقوله دیگری است که این روزها شرکتهایی همانند برق، آب و گاز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در این باره اظهار داشت: انشعابات غیرمجاز یکی از معضلاتی است که گریبان گیر شرکت توزیع برق شده است.

علی مراد مرادی مجد افزود: متاسفانه عده ای سودجو به خاطر فرار از پرداخت هزینه برق و انشعاب، اقدام به گرفتن انشعاب بصورت غیرمجاز از شبکه های می کنند که این امر علاوه بر خسارت فراوان بر شبکه و ایجاد خاموشی های ناخواسته و اعمال آن به مشترکین دیگر، باعث ایجاد شرایط ناامن در منازل خود می شوندو

مجد ادامه داد: به همین دلیل تا کنون حوادث فراوانی منجر به برق گرفتگی و... در استان کرمانشاه داشته ایم.

وی افزود: توجه به اهمیت بیت المال و حقوق دیگران یکی از نشان های توسعه یافتگی جوامع بشری است. با این وجود هستند برخی افراد سودجو که این 2 اصل را به دست فراموشی سپرده اند و به دنبال مطامع شخصی خود هستند.

افزایش سرقت کابل، سیم و تجهیزات برق

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که سرقت سیم وکابل برق در سطح استان کرمانشاه رشد قابل توجهی داشته است. حال چرا این معضل روز به روز در حال افزایش است، خود نیاز به مجالی دیگر دارد.

به هر حال، مرادی مجد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اذعان به این معضل و ناهنجاری در جامعه، اظهار داشت: برای پیشگیری از سرت سیم و تجهیزات شبکه، جلسات زیادی را با مسئولان امنیتی و انتظامی استان داشته ایم.

مرادی تاکید کرد: در این جلسات بر افزایش گشت های نیروی انتظامی، تشدید مجازات صادره توسط دستگاه قضایی، اجرای راهکارهای فنی از قبیل تبدیل سیک به کابل خودنگهداری و نصب اسپیر توسط این شرکت تاکید شده است.

با این حال مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نظارت بر تمامی خطوط انتقال برق را غیرممکن عنوان کرد و گفت: به دلیل گستردگی شبکه های برق این راهکارها تا حالا نتوانسته است به صورت صددرصد پاسخگوی حل مشکل باشد. .

وی بیان داشت: اخیرا با برگزاری همایش های هم اندیشی با شوراهای شهرها و روستاها و دهیاران، بخشداران و فرمانداران و جلب مشارکت آنان در حفاظت از تجهیزات و تاسیسات از آنان کمک خواسته ایم.

قیمت اشتراک برق برای شهروندان 200 هزار تومان

طبق دستورالعمل وزارت نیرو، هزینه انشعاب شامل 3 بخش اشتراک، هزینه نیرورسانی و احداث شبکه و هزینه کنتور است. با توجه به اینکه از سال 83 تا 92 قیمت انشعاب ثابت و فقط 200 هزار تومان بوده است، لذا وزارت نیرو برای امکان احداث شبکه و برقراری انشعابات برای مشترکین جدید تصمیم به بروزرسانی قیمت نیرورسانی و کنتور گرفته است، ولی هزینه اشتراک همچنان ثابت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تعرفه بهای مصرف برق در سال جاری را همانند سالهای گذشته عنوان کرد.

فرهنگ سازی در همه زمینه های زندگی امروزه بشری، امری ضروری و با اهمیت است. با ارتقا سطح فرهنگ در هر جامعه ای، بسیاری از هزینه های جانبی و اضافی به صورت تدریجی حذف می شوند. ترویج فرهنگ مصرف بهینه از نعمت های خدادادی همانند آب، برق و گاز و... از وظایف نهادها و سازمانهای فرهنگی در کشور است.

افزایش چشمگیر مطالبات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

یکی دیگر از معضلات شرکتهایی همانند برق و گاز و آب، عدم تعهد مشترکین برای پرداخت قبض های مصرفی خود است. متاسفانه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و بالطبع افزایش تعرفه بهای مصرفی این گونه خدمات، میزان لاوصولی این شرکت به صورت چشمگیری رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در این باره گفت: با واقعی شدن قیمت انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت آن، متاسفانه میزان مطالبات این شرکت نیز افزایش یافته و به ویژه در بخش عمومی و ادارات این افزایش چشمگیر است.

مرادی مجد نقش رسانه ها برای فرهنگ سازی و تشویق مردم به پرداخت به موقع هزینه های مصرفی مندرج در قبوض را مهم ارزیابی کرد و گفت: چنانچه ارزش واقعی انرژی به ویژه برق برای مردم بازگو شود طبیعتا مردم نیز راحت تر و با رغبت بیشتری نسبت به پرداخت هزینه اندک برق مصرفی اقدام می کنند.

وی بیان داشت: به عنوان مثال بیش از 70 درصد مشترکین خانگی مصرف ماهیانه کمتر از 15 هزار تومان در ماه را دارند که روزانه حدود 500 تومان هزینه برق مصرفی آنان در بخش های روشنایی، سرمایشی، گرمایشی، صورت و تصویر، نظافت جاروبرقی، اتو، پلوپز و اجاق می شود.

سرکشی و بازبینی شبکه های برق

یکی از کارهای مهم شرکت توزیع برق به روز کردن امکانات و تجهیزات و نگهداری و سرکشی مداوم از این امکانات است. به علت ظرافت و نیز پیچیدگی این وسایل، نیروهای این شرکت به صورت برنامه ریزی شده در زمان های معین شبکه های برق را مورد بررسی و بازبینی خود قرار می دهند و از اتفاقات و قطعی های احتمالی جلوگیری می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اظهار داشت: ما مطابق با برنامه زمانبندی در طول سال دو بار کل شبکه های برق را مورد بازدید قرار می دهیم و تعمیرات لازم را انجام می دهیم که از قسمت عمده ای از خاموشیها در این تعمیرات پیشگیری می شود.

مرادی مجد تاکید کرد: علیرغم آن همکاران ما در واحدهای حوادث و اتفاقات بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به هم استانی های گرامی هستند و به محض گزارش مشترکین از طریق تماس با سامانه 121 بلافاصله به محل حادثه اعزام می شوند.

برق رسانی به 2490 روستا در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مطلبات مهم مردم حتی در دور افتاده ترین روستاها و صعب العبور ترین آنها رسیدن روشنایی به خانه هایشان است. موضوعی که تا پیش از انقلاب در وضعیت مناسبی برخوردار نبود پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما انقلابی تازه در بخش توزیع برق در کشور به وقوع پیوست.

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، تمام خدمات به محدوده شهرها ختم می شد و روستائیان به نوعی در انزوا قرار گرفته بودند. بسیاری از روستاهای استان کرمانشاه که حتی از جمعیت بالایی برخوردار بودند از ابتدایی ترین امکانات روز بی بهره بودند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: یکی از برنامه های برای ارائه خدمات بهتر و دقیقتر، راه اندازی نرم افزار پرداخت قبوض برق به شماره 1521 است. ما با این روش از بسیاری رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری کرده ایم و هم توانسته ایم نقشی ولو کوچک در توسعه دولت الکترونیک داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آمار موجود در این شرکت، تعداد روستاهای صاحب برق در پیش از انقلاب در استان کرمانشاه کمتر از 116 روستا بوده است که این آمار بسیار پایین و تاسف بار بوده است.

علیمراد مرادی مجد اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین نگاه ویژه امام راحل به مردم، سطح ارائه خدمات به بیرون از شهرها سوق داده شد، یعنی نهضت برق رسانی و آب رسانی به روستاهای کشور و استان از همان اوایل انقلاب آغاز شد.

وی بیان داشت: امروز شاهدیم که 2 هزار و 491 روستا در استان کرمانشاه از نعمت برق برخوردارند که این رقم با آمار قبل از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

این آمار و ارقام در حالی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه اعلام می شود که آمارها نشان می دهد در استان کرمانشاه 646 هزار مشترک برق وجود دارد.

مرادی در این باره افزود: تعداد مشترکین برق پیش از انقلاب کمتر از 81 هزار مشترک بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه یکی دیگر از خدمات توزیع برق را افزایش خطوط برق در سراسر استان می داند.

مرادی مجد گفت: طول شبکه برق استان کرمانشاه در زمان طاغوت کمتر از 917 کیلومتر بوده است، ولی امروز این مقدار به 17 هزار و 500 کیلومتر رسیده است یعنی در حدود 20 برابر رشد داشته ایم.

برق رسانی به 10 هزار و 700 واحد مسکن مهر

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در این زمینه اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون به 5 روستای استان کرمانشاه برق رسانی شده است.

وی بیان داشت: همچنین در این مدت یاد شده به بیش از 10 هزار و 700 واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در قالب 30 پروژه و در کمترین زمان ممکن برق رسانی شده است.

مرادی عنوان داشت: یکی از مشکلات شرکت های توزیع برق در کرمانشاه و دیگر استانها، فرسوده شدن خطوط انتقال برق به علت های طبیعی و محیطی است.

وی تاکید کرد: طی یکسال گذشته تا امروز بیش از 250 کیلومتر از خطوط انتقال برق در استان کرمانشاه تعویض و بازسازی شده است که عمده این عملیات در شهرستانهای کرمانشاه، جوانرود و کنگاور صورت گرفته است.

تکخوانی کردن کنتورهای برق در 700 روستای استان کرمانشاه، احداث 16 کیلومتر روشنایی معابر از محل اعتبارات مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه از دیگر برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بود که مرادی مجد به آنها اشاره کرد.

اختلالات در شبکه برق رسانی و ضرورت خدمت بعد از کار

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از مشکلات شبکه توزیع برق گستردگی آن در استان کرمانشاه و دشواری خدمات بعد از کار است.

در برخی اوقات، بعضی عوامل انسانی و طبیعی باعث اختلال و قطع برق در شبکه می شوند و می توانند خاموشی های بلندمدت برای روستاها و شهرهای دور افتاده پیش بیاورند. به همین منظور شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در این گونه مناطق اکیپ هایی برای رسیدگی آنی و فوری مستقر کرده است.

راه اندازی نرم افزار پرداخت قبوض با شماره 1521

تعداد بالای مشترکین برق در استان کرمانشاه ضرورت ارائه خدمات بهتر و سریعتر در امر صدور قبوض برای شهروندان را طلب می کند. به همین منظور بسیاری از این امور به دفاتر پیشخوان واگذار شده است که این امر از یک طرف باعث تمرکززدایی شده است و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای این گونه دفاتر که مختص به بخش خصوصی هستند را پیش آورده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در این باره گفت: یکی از برنامه ها برای ارائه خدمات بهتر و دقیقتر، راه اندازی نرم افزار پرداخت قبوض برق به شماره 1521 است. این روش از بسیاری رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری می کند و نقش موثری در توسعه دولت الکترونیک دارد.

23 هزار و 500 مشترک جدید برق در استان کرمانشاه

استان کرمانشاه در تقسیمات کشوری، جزو کلانشهرها محسوب می شود. از سال گذشته تا امروز 23 هزار و 500 مشترک جدید برق به این شرکت افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با تایید این خبر، اظهار داشت: در طول یک سال اخیر در بخش روستایی 5 هزار و در بخش شهری 18 هزار و 500 مشترک به این شرکت افزوده شده است که این آمار از نظر کمی و کیفی، رقمی مطلوب است.

در سفر مقام معظم رهبری در سال 1390 در کرمانشاه شاهد شکوفایی بسیاری از بخشهای استان بودیم. اعتبارات بسیار خوبی به شرکتها و ادارات داده شد و این سفر منشا خیر و برکتی ماندگار برای مردمان این دیار شده است و به جرات می توان گفت که کرمانشاه را چند دهه پیش انداخته است.

مرادی مجد در این باره گفت: در سفر رهبر کبیر انقلاب به استان کرمانشاه ما توانستیم دو مصوبه را اجرایی کنیم. یکی از این مصوبات؛ اجرای روشنایی معابر شهرها و روستاهای استان کرمانشاه به طول 16 کیلومتر بود که در این طرح 2700 دستگاه چراغ استفاده شده است.