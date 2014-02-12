به گزارش خبرنگار مهر، مدیر این موسسه قرآنی، صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری اولین هفته این برنامه قرآنی اظهار داشت: این موسسه با هدف اشاعه مفاهیم بلند و ملکوتی قرآن در سال جاری به منظور برگزاری کلیه برنامه ها و دوره های آموزشی تاسیس شده و از جمله این برنامه هاي آن برگزای مراسم هفتگی با عنوان "نغمه توحید با آوای قرآن" است که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

مهرداد قدیریان افزود: این برنامه با حضور قرآن دوستان و علاقمندان وحی صورت می گیرد و قاریان برتر کشور و همچنین قاریان ابرکوه به تلاوت آیان نورانی قرآن می پردازند.

وی ادامه داد: حضور اساتید قرآنی کشور در این برنامه ها که در اولین برنامه از سه تن از آنان دعوت شده است، باعث ارتقاء صوت و لحن قاریان شهرستان خواهد شد.

مدیر این موسسه قرآنی در مورد ضرورتی که برای اجرای چنین برنامه هایی وجود دارد، اظهار داشت: در بسیاری از مدارس، مربیان دانش آموزانی را به صدای خوش می شناسند ولی زمانی که به مسابقات معرفی می شوند به دلیل آن که اجرای برنامه توسط آنان با اصول فنی همراه نیست، به موفقیتی دست پیدا نمی کنند ولی حضور آنها در چنین جلساتی همچنین کلاس های آموزشی باعث می شود که روند صوت و لحن قرآن کریم به سمت علمی شدن پیش برود.

قدیریان با آرزوی این كه همه خانه ها به موسسه قرآنی تبدیل شود، خاطرنشان كرد: در این برنامه علاوه بر تلاوت قرآن، بسترهای فعالیت های دیگر قرآنی همچون ارائه مقالات و معرفی فعالیت های هنری قرآنی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، یکی از برنامه های اولین برنامه "نغمه توحید با آوای قرآن"، تلاوت قرآن توسط سید عباس حسینی، قاری نوجوان ابرکوه از شهر مهردشت بود که اساتید قرآن کشوری او را به عنوان پدیده معرفی کرده اند و آینده روشنی را برای او متصور شده اند.