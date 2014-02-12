ساخت مجتمع تجاری 4 طبقه در فاز 3 پرند قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرزایی در واکنش به گفتگوی اخیر مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با خبرگزاری مهر با عنوان "ساخت مجتمع تجاری 4 طبقه در فاز 3 پرند متوقف شود" و همچنین اظهاراتی که مدیر عامل این شرکت درخصوص ماده 5 در نامه ای به شهردار پرند ارسال کرده است، در جوابیه ای عنوان کرد: در مورد ساخت مجتمع تجاری مراحل قانونی طی شده و در کمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب و به شهرداری ابلاغ شده و شهرداری بر اساس قانون موظف به صدور پروانه است.

وی اظهار داشت: در رابطه با حضور نداشتن شرکت عمران پرند در کمیسیون ماده 5 باید گفت که مطابق قانون اصلاحیه ماده 5 قانون شهرسازی و معماری در تاریخ 30 بهمن 89 مجلس شورای اسلامی، این وظیفه به عهده کمیسیونی متشکل از استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی اوست.

عضو شورای شهر پرند ادامه داد: شهردار، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ریاست شورای شهر و رئیس نظام مهندسی بدون حق رأی از دیگر اعضای این کمیسیون هستند و ریاست آن برعهده استاندار است.

این مسئول با بیان اینکه شرکت عمران در قانون هیچ مسئولیتی در کمیسیون ندارد و طبق قانون حضور این شرکت الزامی نیست، بیان داشت: شرکت عمران اگر مدرک یا دلیلی برای حضور در جلسه دارد، ارائه کند.

سخنگوی شورای شهر پرند افزود: با این وجود، زمانی که نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون ماده 5 حضور داشته و حق رأی نیز دارد، ضرورتی برای حضور شرکت عمران وجود ندارد و درک این موضوع آسان است.

میرزایی عنوان کرد: ما از شرکت عمران درخواست می کنیم به جای پرداختن به حواشی به اصل کار خود که ساختن زیر ساخت ها، آرامستان، جدول گذاری، محوطه سازی و دیگر وظایف است، بپردازد و در کار شهرداری دخالت نکند.

وی با تاکید بر اینکه قانون به صراحت بیان می کند، زمانی که شهرداری مستقر شد، شرکت عمران باید شهر را به شهرداری تحویل دهد، اضافه کرد: شرکت عمران فقط به تعهدات خود عمل کند تا قانون شهرداری حاکم شود.