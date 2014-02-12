برترین های وزنه برداری جام فجر در قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه برداري به صورت آزاد در گروه هاي سني نونهالان و نوجوانان و جوانان بين وزنه برداران باشگاه هاي وزنه برداري استان قم به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در سالن وزنه برداری شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و رسما امروز برترین های خود را شناخت.

در این مسابقات تعداد 33 نفر وزنه بردار به رقابت پرداختند و مسابقات مطابق بخشنامه و اطلاعیه صادر شده از هیئت وزنه برداری و طبق قوانین جاری فدراسیون وزنه برداری برگزار گردید و در پایان افراد شرکت کننده ذیل در این مسابقات مقام های اول تا سوم را کسب نموده و به آنها مدال و حكم قهرماني اهدا گرديد .

برترین های رده سنی نو نهالان:

دسته 45 کیلوگرم: سعید یوسف زاده از باشگاه زین الدین، محمدسجاد چمنی از باشگاه شهدای آذر

دسته 50 کیلوگرم: محمد خوشگفتار، علی ناطقی و محمدبهزاد قبادی همگی از باشگاه شهدای آذر

دسته 55 کیلوگرم: امیرشجاع فرد از زین الدین، محمدجواد سالاری از تیم شهدای آذر و محمد ولایی از تیم بیطرفان

دسته 60 کیلوگرم: حامد سراجه از شهدای آذر، حسن مختاری از تیم زین الدین و حسین حامدی از تیم شهدای آذر

دسته 65 کیلوگرم: محمدحسین شیخ غلامی از شهدای آذر، امیرمحمد رفیعی از تیم بیطرفان

دسته 70 کیلوگرم: محمدامین گائینی و امیرمحمد صادقی هر دو از تیم شهدای آذر

دسته 75 کیلوگرم: مهدی بختیاری از تیم شهدای آذر

دسته 90 کیلوگرم: علی مرادیان از تیم شهدای آذر

دسته به اضافه 95 کیلوگرم: محمدرضا معمر از تیم شهید زین الدین

برترین های رده سنی نوجوانان:

دسته 62 کیلوگرم: حسین غلامی از تیم شهدای آذر، وحید پورملکی از تیم شهید بیطرفان

دسته 69 کیلوگرم: محمدجواد میدان دل از تیم شهید رواقی، عباس غلامی از تیم شهید بیطرفان

دسته 77 کیلوگرم: رضا عبدی از یتم شهید رواقی

دسته 85 کیلوگرم: محسن صمدی از تیم شهید بیطرفان، محمدحسن سماواتی از تیم شهدای آذر

دسته 94 کیلوگرم: سیدحسین نادری از تیم شهید رواقی

دسته به اضافه 94 کیلوگرم: محمدمهدی کریمی از تیم شهید رواقی، مرتضی کریمی از تیم شهید رواقی

برترین های رده سنی جوانان:

دسته 56 کیلوگرم: محمد برزگر از تیم شهدای آذر

دسته 85 کیلوگرم: علیرضا موسوی از تیم شهدای آذر

دسته 94 کیلوگرم: مهدی زند از تیم شهید بیطرفان و محمدرضا طاهری از تیم شهدای آذر

دسته 105 کیلوگرم: مهدی امیدی از تیم شهدای آذر

لازم به ذکر است: این مسابقات را ابوالفضل شجاع فرد، حسين صباغي و علی تقديري داوری کردند، ضمن اینکه حسن آزموده به عنوان گوینده و حسین ملازاده منشی و سید ذبیح الله رشید الاسلامی به عنوان وقت نگه دار در این رقابت ها حضور داشتند و سرپرستی مسابقات بر عهده محمدحسین شجاع فرد و دبیری فنی مسابقات بر عهده محمدجواد بهنام فرد سرپرست و دبیر هیئت وزنه برداری استان قم بود و در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.