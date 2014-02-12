انتقاد از رشد اندک اعتبارات سلامت/ تعیین تعرفه های ترجیحی برای مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علیرضا زالی در باره اعتبار تخصیص داده شده به نظام سلامت کشور اظهار داشت: تخصیص 30 هزار میلیارد ریال بودجه به بخش بهداشت کشور می تواند عقب ماندگی بخش بهداشت را جبران کند.

وی درباره تعیین تعرفه پزشکان گفت: پیشنهاد به شورای عالی بیمه این است که یک تعرفه ترجیحی برای مناطق محروم و روستاها تصویب شود تا امکان ماندگاری بیشتر پزشکان در این مناطق فراهم شود.

زالي اضافه کرد: جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه های پزشکی برای سال آینده بزودی آغاز می شود و با توجه به گستردگی موضوع، نشست رسمی برای تعیین تعرفه های بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی لازم است.

وی به اعتبار 60 هزار میلیارد ریالی سهم سلامت در سال 91 اشاره کرد و گفت: از این اعتبار در نهایت در آخرین روز سال فقط 19 هزار میلیارد ریال آن اختصاص یافت.

زالی اظهار داشت: بررسی تعرفه های پزشکی بخش دولتی، خصوصی و غیر دولتی از هفته آینده در نشست شورای عالی بیمه آغاز می شود و پیشنهاد این است که امسال قیمت واقعی خدمات مبنا قرار گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از کادر پزشکی که در هوای برفی و سرمای کم سابقه شمال کشور حتی تا 72 ساعت بدون استراحت به مداوای حادثه دیدگان پرداختند، قدردانی کرد.