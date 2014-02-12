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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

انتقاد از رشد اندک اعتبارات سلامت/ تعیین تعرفه های ترجیحی برای مناطق محروم

انتقاد از رشد اندک اعتبارات سلامت/ تعیین تعرفه های ترجیحی برای مناطق محروم

رئيس کل سازمان نظام پزشكي ایران گفت: یکی از مشکلات بخش سلامت بی توجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیری از بیماریهاست و رشد اعتبارات این بخش در سالهای گذشته کمتر از 10 درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علیرضا زالی در باره اعتبار تخصیص داده شده به نظام سلامت کشور اظهار داشت: تخصیص 30 هزار میلیارد ریال بودجه به بخش بهداشت کشور می تواند عقب ماندگی بخش بهداشت را جبران کند.

وی درباره تعیین تعرفه پزشکان گفت: پیشنهاد به شورای عالی بیمه این است که یک تعرفه ترجیحی برای مناطق محروم و روستاها تصویب شود تا امکان ماندگاری بیشتر پزشکان در این مناطق فراهم شود.

زالي اضافه کرد: جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه های پزشکی برای سال آینده بزودی آغاز می شود و با توجه به گستردگی موضوع، نشست رسمی برای تعیین تعرفه های بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی لازم است.

وی به اعتبار 60 هزار میلیارد ریالی سهم سلامت در سال 91 اشاره کرد و گفت: از این اعتبار در نهایت در آخرین روز سال فقط 19 هزار میلیارد ریال آن اختصاص یافت.

زالی اظهار داشت: بررسی تعرفه های پزشکی بخش دولتی، خصوصی و غیر دولتی از هفته آینده در نشست شورای عالی بیمه آغاز می شود و پیشنهاد این است که امسال قیمت واقعی خدمات مبنا قرار گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از کادر پزشکی که در هوای برفی و سرمای کم سابقه شمال کشور حتی تا 72 ساعت بدون استراحت به مداوای حادثه دیدگان پرداختند، قدردانی کرد.

کد مطلب 2234778

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