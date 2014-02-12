مهمترین مشکل قهرمانان ورزشی کرمانشاه دغدغه شغل است

سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جایزه بزرگ امارات متحده با حضور قهرمانان جهان برگزار شد که من توانستم با شکست آنها قهرمان شوم.

احمدی در ادامه گفت: تنها هدف من حضور پرقدرت در رقابت های آسیایی اینچوان است، می خواهم با کسب مدال طلای این مسابقات کلکسیون مدال هایم را تکمیل کنم.

نایب قهرمان کاراته جهان در مورد انتخاب محتبی جوهری به عنوان مدیر کل جدید اداره ورزش کرمانشاه گفت: وقتی در امارات بودم خبر انتصاب مدیر کل جدید اداره ورزش را شنیدم. امیدوارم جوهری در این سمت موفق باشد و ورزش کرمانشاه با او روزهای خوبی را سپری کند.

احمدی تاکید کرد: توصیه من به عنوان یک ورزشکار کرمانشاهی به جوهری این است که برای فراهم کردن شغل قهرمانان ورزشی چاره ای بیندیشد. الان مهم ترین دغدغه ما بحث شغل است. امیدوار هستم مدیر کل جدید ورزش کرمانشاه این مشکل را حل کند.

وی گفت: بارها مسئولین به من قول داده اند که مشکل شغلم را برطرف می کنند اما این قول ها فقط در حد حرف بوده است. مگر استان کرمانشاه چند مدال آور جهانی دارد؟ یعنی در استانی به عظمت کرمانشاه شغل برای قهرمانان ورزشی وجود ندارد؟

این ملی پوش کاراته در ادامه خاطر نشان کرد: مدیر ورزش کرمانشاه باید پیگیر وضعیت ملی پوشان کرمانشاهی باشد، وقتی یک کرمانشاهی در تیم ملی وجود دارد باید مسئولین ورزشی استان از اوضاع واحوالش باخبر باشند و از طریق فدراسیون مربوطه پیگیر وضعیتش باشد.

وی ادامه داد: البته من در این چند روز که به ایران برگشته ام در مورد کارنامه جوهری تحقیق کرده ام که خوشبختانه مشخص است ایشان یک فرد کاملا ورزشی و آگاه به مسائل ومشکلات ورزش است و امیدوارم ورزش کرمانشاه را به جایگاه واقعیش برساند.