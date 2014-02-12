تقدیر استاندار خراسان جنوبی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، وجه الله خدمتگزار ، اظهار داشت: مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ایران و فجرآفرينان واقعي هستند، چراكه هميشه و در تمامي عرصه‌ها و صحنه‌ها به عنوان بزرگترين پشتيبان انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي را ياري و همراهي كرده‌اند.

وي با بيان اينكه در اين راهپيمايي تمامي گروه ها و احزاب با ديدگاه هاي مختلف و متفاوت به صحنه آمدند يادآور شد:مردم عزيز ما نيز با نشاطي مصمم و با شوقي وصف‌ناپذير در صحنه حضور يافتند تا به جهانيان ثابت كنند كه در دفاع از دست آوردهاي انقلاب اسلامي هميشه آماده و هوشيارند.

وي با اشاره به اينكه بايد به خاطر وجود چنين مردمي خداوند را شاكر بود، گفت:بنده به عنوان نماينده عالي دولت در استان از حضور حماسي و دشمن شكن مردم عزيز استان در راهپيمايي روز گذشته تشكر و قدرداني مي كنم.

وي اظهار اميدواري كرد؛تمامي مسئولين در تمامي رده ها و بخش ها با بكارگيري تمامي توان و ظرفيت موجود در استان خدمتي كه شايسته اين مردم متدين و ولايتمدار باشد را ارائه كرده و بيش از پيش در جهت رشد و توسعه استان تلاش كنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي با نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اظهار داشت: حماسه سياسي كه به بركت حضور گسترده مردم در انتخابات اخير رقم خورد، لذا دولت تدبير و اميد در سطح كلان و مسئولان و مديران استاني براي محقق شدن بخش دوم اين شعار بر اساس امكانات و شرايط اقتصادي موجود از تمامي توان خود استفاده خواهند كرد.

خدمتگزار بیان داشت:در راهپيمايي روز گذشته ، مردم ثابت كردند كه هميشه پشتيبان انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي و نيز دولت تدبير و اميد تا فتح قله هاي پيشرفت و توسعه ايستاده اند و در راه دستيابي به اين هدف مقدس يك گام عقب نخواهند نشست.