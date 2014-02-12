لزوم حذف مدیران کارشکن اصفهان از سوی استاندار

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدا با اعلام اینکه مشکلی برای جذب سرمایهگذاری در استان اصفهان وجود ندارد، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و جابه جایی که در سیستم دولتی صورت گرفت سبب شده سازوکارهایی که لازم است برای ایجاد بستر وزمینه لازم سرمایهگذاران در اصفهان شکل بگیرد، معوق بماند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در دولت دهم تفکر جذب سرمایهداران و ضرورت سرمایهگذاری بخشهای خصوصی در کنار دولت به آن صورتی که باید شکل میگرفت ایجاد نشد، افزود: وجود مدیران با نگاه دولت دهم ضربه سنگینی بر پیکره اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور زده است.
عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استانداری اصفهان باید قبل از اینکه دیر شود مدیرانی که با برخی از قوانین دست و پاگیر خود سد راه سرمایهداران هستند را از سیستمهای دولتی حذف کند.
وی ابراز داشت: سرمایهگذاری نیاز به همراهی شرکتهای مختلف دارد که برخی از ارگانهای دولتی در اصفهان از همکای کردن با شرکتهای خصوصی پرهیز میکنند.
حیدرپور گفت: لازم است بانکها ، محیط زیست و نیروی انتظامی و سایر ارگانهای خرد و کلانی که به نوعی مرتبط با سرمایهداران و سرمایهگذاران در اصفهان هستند بیش از پیش همکاری لازم با بخشهای خصوصی داشته باشند.
وی از وجود کمیته برنامهریزی در سطح استانداری اصفهان خبر داد و ابراز داشت: در این کمیته لازم است تمامی عواملی که سبب سرمایهگریزی در اصفهان شده است بررسی و اگر به جایگزینی و اصلاح مدیران نیاز است در قدم اول این کار صورت بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مدیران استانی که در پست قبلی خود در شهرهای کوچک مشغول به کار بودند هنوز هم با نگاه خرد به اداره استان میپردازند، افزود: مدیرانی که منافع بلند مدت کشور و استان را به منافع کوتاه مدت ترجیح میدهند نباید به کار گرفته شوند.
وی ادامه داد: مدیرانی که صلاحیت شخصی را به قانون کشور ترجیح میدهند و قانون کشور را با قانون سلیقه ای عوض می کنند آینده سرمایه گذاری را به خطر می اندازند.
حیدرپور بیان داشت: این دسته از مدیران تخصصی و حرفه ای نیستند و به عنوان یک مدیر عاشق در راه خدمت به مردم کار نمی کنند .
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