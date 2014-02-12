اعتراض پور احمد به وضعیت سینما سعدی شیراز/ حق تماشاگر صدا و تصویر واضح است

به گزارش خبرنگار مهر، پور احمد که بلافاصله پس از پایان یافتن فیلم ازمیان تماشاگرانی که سالن را ترک می کردند خود را به سن رساند، با فریاد از تماشاگران خواست که برای دقایقی به حرفهایش گوش کنند.

او با گلایه از نحوه پخش فیلم در این سینمای تازه بازسازی شده، گفت: دوستان حوزه هنری به این سینما باید رسیدگی کنند چراکه در بهترین حالت 40 تا 50 درصد از فیلم من به خاطر فرسودگی دستگاه آپارات و ایراد لامپ آن دیده نشد.

وی، افزود: تا 80 درصد تصویرها نیز در سکانس های شبانه فیلم به خاطر این ایرادها واضح نبود.

کارگردان "50 قدم آخر" ادامه داد: اگر می خواهید هم پول دربیاورید، اما رسیدگی نکنید چه بهتر که جلسه پرسش و پاسخی هم برگزار نکنید.

پور احمد با اعلام اینکه این فیلم در اصفهان زادگاه وی پخش شده است، افزود: پخش فیلم در اصفهان با استانداردهای مورد نیاز نمایش داده شد.

آبی روی آتش پوراحمد برای آرامش در حضور دیگران

گرچه مجری این نشست تلاش می کرد آبی روی آتش پوراحمد باشد تا وی در آرامش بیشتری با تماشاگران سخن بگوید، این کارگردان در رابطه با شکل گیری طرح و فیلمنامه "50 قدم آخر"، با طفره رفتن از پاسخ، خاطرنشان کرد: ما در این فیلم یک گروه 40 نفره بودیم که هریک 40 سال تجربه سینما داشتیم و تلاش کردیم هیچ یک زیرپای دیگری را خالی نکند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین مدیران فیلمبرداری سینمای ایران با مدرن ترین تجهیزات فیلمبرداری بر اساس استانداردهای جهانی این فیلم را به تصویر کشید، اما نتیجه این همه تلاش با این شیوه نمایش از بین رفت.

پور احمد که خیال نداشت از ادامه اعتراض دست بردارد، گفت: همه تلاش های ما نصف و نیمه بطور ناقصی مانند دیگر کارهای جهان سومی به باد رفت.

سلمان فرخنده نیز در این نشست برخلاف نویسنده و کارگردان "50 قدم آخر" در آرامش در رابطه با نقش اکبر کاظمی و نخستین تجربه بازیگری حرفه ای سینما، گفت: پور احمد با اعتمادی که به بازی من علیرغم اینکه هیچگاه نقشی از من ندیده بود کار بزرگی انجام داده است.

تا وقتی در شیرازیم با عنوان هنرمند شیرازی لقب نمی گیریم

وی که از بازیگران تئاتر شیراز است با گلایه از اینکه پس از دوسال می تواند واژه هنرمند شیرازی را در شیراز بشنود، خاطرنشان کرد: این کاری است که در حق همه هنرمندان این شهر روا داشته می شود چراکه تا وقتی این هنرمندان در شیراز به سر می برند و تلاش می کنند با عنوان هنرمند شیرازی نامیده نمی شوند.

فرخنده گلایه های خود را ادامه داد و گفت: 10 سال تمام در کوچه پس کوچه های شیراز تئاتر اجرا کردم، با مردم نفس کشیدم و فیلم کوتاه ساختم، اما هنرمند شیرازی لقب نگرفتم.

او پوراحمد را استاد واقعی نامید و افزود: این فیلمساز بزرگ برای نقشی که به من سپرد با خیلی ها جنگید.

در ادامه پور احمد نیز با تحسین بازی فرخنده در "50 قدم آخر" با دیالوگی کُردی از میان گفتگوهای فیلم، اعلام کرد: آدم باید آدم باشد و فرخنده این گونه است.

حق هر تماشاگری صندلی های نو، صدا و تصویر واضح است

وی دوباره از مردم حاضر در سالن نمایش فیلم سینما سعدی خواست که حوزه هنری را وادار به رسیدگی فوری به سینما سعدی که در گروه سینماهای حوزه هنری فارس قرار دارد کنند و افزود: مردم ما از حقوق خود گاهی بی خبرند از این بابت که حق هر تماشاگری است صندلی های نو، صدا و تصویر واضح و سالن استاندارد را در سینما احساس کند.

این کارگردان کهنه کار سینمای ایران با اعلام اینکه هیچگاه از پیش تصمیمی برای ساخت هیچ فیلمی نگرفته است، خاطرنشان کرد: همواره در این سالها موضوع بوده که به من چنگ انداخته و خود را به من معرفی کرده است.

وی که با درنگی 5 ساله "50 قدم آخر" را ساخته است، ادامه داد: گرچه فیلمنامه هایی داشتم که پیش از این فیلم می توانست ساخته شود، اما چون اجازه ساخت داده نشد، این فیلم نیز با سناریویی دیگر بر اساس طرحی از حبیب احمدزاده نوشته شد و 5 ماه کار تحقیقاتی در بین نیروهای اطلاعات عملیات جنگ به همراه داشت تا در نهایت پس از نزدیک به 9 ماه بازنویسی این فیلم ساخته شد.

در پایان این نشست پرسش و پاسخ که پیش از اکران "شهابی از جنس نور" ساخته محمدرضا اسلاملو برگزار شد، پور احمد با اذعان به اینکه فیلم از لحاظ فنی دارای ایراداتی است ابراز امیدواری کرد برای اکران عمومی این اشکالات برطرف شود.

در ادامه سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز چهارشنبه نیز بیگانه از بهرام توکلی به روی پرده نقره ای سینما سعدی می رود.