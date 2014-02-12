به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در اين حكم محسن پورسيدآقايي معاون وزير و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران، علي نورزاد معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقلكشور، محمد شكرچيزاده رئيس محترم مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و محمود سالمي سرپرست محترم معاونت برنامهريزي و اقتصاد حمل و نقل و دبير شورا را به عنوان اعضاي شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل منصوب كرده است.
همچنين وزير راه و شهرسازي در احكام جداگانه سيدمجيد برهاني مشاور محترم وزير در امور مهندسي و ساخت، حسين اسلامي، محيط نماينده جامعه مهندسان مشاور و باقر گلبن را به عنوان اعضاي ديگر شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل كشور منصوب كرده است.
بنابر اين گزارش در اين احكام تصريح شده است: نظر به سابقه طولاني و نقش ارزشمند شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل در تدوين ضوابط و مقررات و نظامات فني و مهندسي و لزوم احياي آن در مديريت جديد، بدينوسيله براي مدت دو سال به عضويت شورا انتخاب ميشويد.
وزير راه و شهرسازي در اين احكام تاكيد كرده است: جايگاه و وظايف شورا ايجاب مينمايد تا با بهرهگيري از دانش و تجارب ارجمند خويش و حضور منظم و مستمر در جلسات و مشاركت مؤثر در تدوين مقرراتي كارآمد، جامع و نافذ موجبات ارتقاي كيفي زنجيره ساخت و ساز از مرحله پيدايش تا بهرهبرداري و نگهداري را فراهم آوريد.
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