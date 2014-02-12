تیم ملی کشتی مجارستان به کرمانشاه سفر می کند

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از آغاز مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی، طی نامه ای از مسئولین فدراسیون کشتی خواستیم تا زمینه حضور یک یا چند تیم خارجی شرکت کننده در این مسابقات به کرمانشاه را فراهم کنند مه در نهایت و با پیگیری صورت گرفته زمینه حضور تیم ملی مجارستان قطعی شد.

محمد حسین محبی افزود: این تیم که به خاطر حضور در کرمانشاه پس از مسابقات جام جهان پهلوان تختی در تهران مانده بود، عصر امروز قرار است از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی وارد کرمانشاه شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم وزن کشی فردا شب (پنجشنبه) و مسابقه دوستانه تیم های کشتی کرمانشاه و مجارستان نیز بعدازظهر روز جمعه در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار می شود.

محبی خاطرنشان کرد: البته در حال رایزنی با تیم مجارستان هستیم تا در صورت امکان با تیم امیدهای کرمانشاه نیز مسابقه دهد که هنوز پاسخ قطعی در این خصوص دریافت نکرده ایم.



رئیس هیات کشتی کرمانشاه همچنین به حضور نفرات شاخص در ترکیب تیم ملی مجارستان که دارای عناوین المپیک و جهانی هستند، اشاره کرد و گفت: چهار نفر از کشتی گیران مجاری که در ترکیب این تیم به کرمانشاه سفر می کنند دارای مدال های برنز المپیک، جهانی و اروپایی هستند و همین می تواند یک کلاس آموزنده برای کشتی گیران کرمانشاهی باشد.

محبی با بیان اینکه این دیدار دوستانه در شش وزن برگزار می شود، هدف از دعوت تیم ملی کشتی مجارستان را پیشرفت و تقویت کشتی کرمانشاه و دادن انگیزه مضاعف به کشتی گیران جوان استان اعلام کرد.

وی در پایان از تمام علاقمندان به کشتی دعوت کرد عصر جمعه با حضور در سالن شهید بهشتی کرمانشاه، به تشویق کشتی گیران کرمانشاهی در مقابل برترین کشتی گیران جهان بپردازند.