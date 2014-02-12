اولین دوره آموزش بین المللی عمل های زیبایی بینی در شیراز آغاز به کار کرد

دبیر انجمن علمی راینولوژی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این دوره با حضور بیش از ۳۰۰ جراح پلاستیک از ایران، آمریکا، اروپا و کشورهای خاورمیانه تحت عنوان کورس راینوپلاستی شیراز، از امروز چهارشنبه به‌ مدت سه روز برگزار شده است.

علیرضا مصباحی ادامه داد: رئیس جامعه جراحان پلاستیک اروپا، رئیس جامعه جراحان پلاستیک آسیا، رئیس جامعه جراحان پلاستیک آلمان، رئیس جامعه جراحان گوش، گلو، بینی یونان، رئیس جامعه جراحان گوش، گلو، بینی پاکستان، دبیر جراحان پلاستیک صورت اروپا و … در این دوره آموزشی شرکت دارند.

وی همچنین با اشاره به حضور جراحان بیش از 20 کشور دنیا در شیراز، گفت: جراحانی از سوئد، مالزی، مقدونیه، ایتالیا، کرواسی، یونان، آلمان، صربستان، لبنان، تاجیکستان، عربستان، انگلستان، رومانی، عراق، کویت، هلند، ترکیه و پاکستان، در این کورس آموزشی بین‌المللی حضور دارند.

عضو جامعه جراحان پلاستیک آمریکا و اروپا و آسیا افزود: این دوره یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در زمینه عمل‌های زیبایی بینی است که ۴۰ سخنرانی و میزگرد در آن انجام می شود.

مصباحی با اشاره به انجام عمل های زنده در این سه روز نیز یادآور شد: چهارعمل جراحی را به شکل زنده و همزمان، پخش می‌شود و شرکت کنندگان در دوره، در خصوص این عمل‌های جراحی، سخن خواهند گفت و به سئوالات پاسخ می دهند.