كشف 258 هزار عدد مواد محترقه در بانه/ 33 تن برنج قاچاق در بانه كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا اکبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر جاسازی تعداد قابل توجهی مواد محترقه در این منطقه، این موضوع در دستور کار جدی ماموران کلانتری 12 قرار گرفت.

وی با اشاره به این مطلب که در این بازرسی ها تعداد 285 هزار عدد مواد محترقه به صورت بلاصاحب کشف شد افزود: همچنین از شناسایی یک دپوی کالای قاچاق در یکی از محلات حاشیه شهر بانه توسط ماموران کلانتری 11 نیز با تعامل و همکاری شهروندان صورت گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بانه بیان کرد: در بازرسی های انجام شده از این محل 32 هزار و 500 قلم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق کشف شد وهم اکنون شناسایی و دستگیری مالکان این کشفیات در دستور کار پلس قرار گرفته است.

کشف بیش از 6 هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در بانه

فرمانده انتظامی شهرستان بانه یادآور شد: همچنين روز گذشته ماموران پاسگاه بولحسن بانه حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شدند و با توجه به فرار و عدم توجه به فرمان پلیس از سوی سرنشین خودرو بعد از تعقیب خودرو متوقف شد.

اکبری ادامه داد: در این خودرو شش هزار و 324 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.

وی گفت: همچنین در راستای مبارزه با قاچاق کالا یک دپوی سوخت و 560 لیتر گازوئل قاچاق نیز توسط ماموران شهرستان بانه کشف و ضبط شد.

کشف 33 تن برنج خارجی قاچاق در کردستان

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان نيز طي سخناني با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي برخورد با قاچاق كالا اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و همکاری شهروندان 33 تن برنج خارجی قاچاق توسط ماموران استان کشف شد.

علی احمدی تبار افزود: این محموله در یک دستگاه کامیون کشنده بارگیری شده بود که با اشرافیت اطلاعات ماموران حین تردد در محور سنندج - کرمانشاه شناسایی و توقیف شد.

وی بیان کرد: در این خصوص راننده دستگیر و کامیون نيز توقیف شده است و با توجه به اقدامات صورت گرفته پرونده نامبرده تکمیل و به مراجع قضایی برای اجرای حکم تحویل داده شد.