ثبت تعاونی محلی کسب و کار در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: در همین راستا اهداف طرح تشکیل تعاونیهای محلی توسط مسئولین خانههای کار آفرینی و توانمند سازی با نمایندگان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اعلام شد.
وی افزود: اهداف این طرح شامل ارائه آموزشهای متناسب و مشاوره و افزایش سطح آگاهی عمومی، ایجاد روحیه مشارکت و همراهی، تشخیص فرصتهای کار آفرینی در منطقه، توانمند سازی کسب و کارهای خانگی و اشتغال زایی است.
عبداللهی گفت: متقاضیان ثبت تعاونی برای اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت www.iranekarafarinan.com مراجعه نمایند.
