  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

ثبت تعاونی محلی کسب و کار در شرق تهران

ثبت تعاونی محلی کسب و کار در شرق تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی اجتماعی شهرداری منطقه 8 از ثبت 6 تعاونی محلی کسب و کار و مشاغل خانگی در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: در همین راستا اهداف طرح تشکیل تعاونی‌های محلی توسط مسئولین خانه‌های کار آفرینی و توانمند سازی با نمایندگان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اعلام شد.

وی افزود: اهداف این طرح شامل ارائه آموزشهای متناسب و مشاوره و افزایش سطح آگاهی عمومی، ایجاد روحیه مشارکت و همراهی، تشخیص فرصتهای کار آفرینی در منطقه، توانمند سازی کسب و کارهای خانگی و اشتغال زایی است.

عبداللهی گفت: متقاضیان ثبت تعاونی برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.iranekarafarinan.com مراجعه نمایند.

کد مطلب 2234808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها