3 فرهنگسرا در کرمانشاه افتتاح می شود

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد سال 92 چهارمین دوره شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی ما به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب شدیم به نوعی میراث دار شورای گذشته بودیم چون در اواسط سال قرار داشتیم پس نمی توانستیم در برنامه هایی که از قبل برنامه ریزی شده بود تغییری ایجاد کنیم.

جعفری تاکید کرد: به نظرم در سال آینده عملکرد شورای شهر مشخص می شود، اما در این مدتی نیز که از عمر شورای شهر چهارم می گذرد تلاش شده است که مشکلات شهری برطرف شود، البته این مردم هستند که باید در مورد عملکرد شورا نظر دهند.

سخنگوی شورای شهر از افتتاح چندین فرهنگسرا در شهر کرمانشاه تا پایان سال جاری خبر داد و عنوان کرد: باید این نوید را به همشهریان بدهم که تا پایان سال جاری سه فرهنگسرا در سطح شهر کرمانشاه افتتاح خواهد شد، این فرهنگسراها در شهرک های 22 بهمن، کسری و چهار راه جوانشیر قرار دارند.

جعفری در پاسخ این سئوال که آیا شورای شهر کرمانشاه با توجه با تعهدی که منعقد کرده است توانایی همکاری و کمک در طرح های عمرانی به شهر بابل عراق را دارد، گفت: این همکاری بیشتر در زمینه جمع آوری زباله و پسماندها خواهد بود، مسئولین شهر بابل بازدیدی در این زمینه داشتند و ومشتاق بودند که دانش این کار را به آن ها نیز منتقل کنیم.