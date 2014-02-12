انتقال راه آهن به خارج از شهر قائمشهر نیازمند طرح توجیهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از راه آهن شمال با تقدیر از تعامل راه آهن شمال در ارائه خدمات به شهرندان یادآورشد: برای انتقال راه آهن به خارج از شهر یا اجرای طرح راه آهن هوایی و زیر زمینی نیازمند طرح های توجهی و مشاوره ای است.

مدیرکل راه آهن شمال، ایمن سازی حریم راه آهن را برای سلامت شهروندان و حرکت قطارها ضرروی دانست و ایجاد آرامش ساکنان حریم ریلی را از جمله برنامه ها بیان کرد و گفت: در این راستا ایمن سازی حریم راه آهن انجام می شود.

یوسف گران پاشا احداث جاده کنارگذر حاشیه راه آهن را از جمله طرح ها برای کم کردن تردد خودروها در کنارگذر بیان کرد و گفت: این طرح سبب زیبایی حریم ریلی و جلوگیری از تصادفات می شود.

وی از احداث جاده کنار گذر بطور هشت کیلومتر در قائمشهر در سالهای قبل خبر داد و گفت: اجرای این طرح اثراث مثبتی داشت و سبب تسهیل در تردد خودروها و افزایش ایمنی از گذرگاهها و کاهش ترافیک خیابانها شده است.

مدیرکل راه آهن شمال، رفع موانع برای تکمیل جاده کنار گذر و مشارکت در احداث تعداد بیشتر زیرگذرها در مناطق دیگر قائمشهررا ضرروی دانست.

