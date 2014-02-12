سقوط 7 درصد ایرانیها به زیر خط فقر با هزینه های فاجعه بار سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی در ششمین کنگره بینالمللی آزمایشگاه و بالین که روز چهارشنبه در مرکز همایشهای بینالمللی رازی آغاز شد، با بیان اینکه امروز در بخش بهداشت و درمان کشور شاهد تحولات گسترده ای هستیم، گفت: نخستین درخواست به حق مردم از مسئولان این است که هزینههای درمانی قابل تحمل شود. قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه، پرداخت از جیب مردم به حدود 30 درصد برسد. اما در حال حاضر پرداخت از جیب مردم حدود 70 درصد است.
وی با بیان اینکه در بحران اقتصادی دو سه سال اخیر مشکلات مردم در این خصوص تشدید شده است و بخش بزرگی از سبد خانوار را همین هزینههای تشخیصی درمانی تشکیل میدهد، اظهار کرد: هزینههای فاجعهبار سلامت حدود دو درصد بود، اما اخیرا به حدود هفت درصد در استانهای کشور و به حدود 13 درصد در پایتخت رسیده است. در واقع هزینههای فاجعهبار سلامت، هزینههایی هستند که میتوانند خانوادههایی را که گرفتار بیماریهای صعبالعلاج هستند را به زیر خط فقر ببرند.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه خواسته دوم مردم بحث کیفیت در زمینه ارائه مختلف خدمات تشخیصی و درمانی است، گفت: به رغم ارائه خدمت در 5500 آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، هنوز نارضایتیهایی در میان مردم و پزشکان که مشتریان خدمات آزمایشگاهی هستند، به چشم میخورد. در این زمینه لازم است به اعتباربخشی توجه ویژهای شود.
وی افزود: انتظار سوم مردم از دستاندرکاران نیز دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی و درمانی است.
آقاجانی با اشاره به اینکه علیرغم گستردگی خدمات توسط زنجیره آزمایشگاههای کشور هنوز هم با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: به نظر میرسد امروز راهکارهای سنتی و کهنه نمیتواند نیازهای جوامع مدرن را تامین کند و لازم است به راهکارهای نوین توجه کنیم.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در این میان لازم است علاوه بر اتخاذ رویکردهای نوین، در آزمایشگاهها همکاران در بخشهای مختلف آزمایشگاهی از جمله پاتولوژی، هماتولوژی و ... با یکدیگر همکاری صمیمانه داشته و با وحدت رویه در جهت حل مشکلات بکوشند. همچنین استفاده از تکنولوژیهای نوین و جایگزینی روشهای اتوماسیون به جای روشهای دستی میتواند باعث افزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش هزینههای آزمایشگاهی شود.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کشورهای توسعه یافته برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، صنعتیسازی آزمایشگاهها و راهاندازی آزمایشگاههای زنجیرهای است، افزود: البته برای تحقق این منظور باید توجه داشت که ارائه خدمات با کیفیت نباید با افزایش هزینه همراه باشد؛ بلکه شعار "ارتقای کیفیت، کاهش هزینه" در کشورهای توسعه یافته نیز به طور جدی دنبال میشود.
آقاجانی افزود: صنعتیسازی آزمایشگاهها میتواند هر سه خواسته مردم در زمینه کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه را محقق کند.
معاون وزیر بهداشت به بحث اعتباربخشی آزمایشگاهها نیز اشاره کرد و گفت: بحث اعتباربخشی آزمایشگاهها در چند سال اخیر به طور جدی در حال پیگیری بوده است و گامهای خوبی در این خصوص برداشته شده و امیدواریم این حرکت با تلاشهای بیشتر کامل شود.
وی ادامه داد: همچنین باید قیمت خدمات در حوزه آزمایشگاههای خصوصی و دولتی واقعی شود تا وضعیت به سامانتری را در این حوزه شاهد باشیم. البته نباید فراموش کرد که همپای رشد تکنولوژی به ارتقای دانش و مهارت نیز نیاز داریم و دانشگاهها باید توجه بیشتری به این امر نشان بدهند.
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