مربيان خارجي هدايتگر جام حذفي فوتبال /تراكتورسازی ديگر نائب قهرماني نمي خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی بیست و هفتمین دوره رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان برگزار خواهد تا یکی از دو تیم تراکتورسازی تبریز و مس کرمان برای اولین بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر ببرد.

تراکتورسازی و مس در حالی دیدار نهایی این دوره از رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور را برابر یکدیگر برگزار می کنند که هر دو تیم از دستیابی به اهداف خود در لیگ برتر ناکام مانده اند و آخرین شانس موفقیتشان در فصل جاری را در فینال جام حذفی جستجو می کنند.

دو تیم تراکتورسازی و مس که پیش از این هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی و لیگ نشده اند، در بازی جمعه کرمان اولین قهرمانی تاریخ باشگاه خود در جام حذفی را تجربه خواهند کرد. همین امر سبب شده تا هر دو تیم عزم خود را برای چشیدن طعم شیرین قهرمانی در این مسابقات جزم کنند و از هیچ تلاشی برای رسیدن به موفقیتی به یاد ماندنی فروگذار نباشند.

شکست و تساوی، آخرین نتیجه دو تیم در لیگ

تیم های تراکتورسازی و مس آخرین دیدارهای خود قبل از بازی فینال را در لیگ برتر با نتایجی متفاوت از هم سپری کرده اند. تیم تراکتورسازی که روز یکشنبه در تهران میهمان تیم نفت بود، در غیاب علی کریمی با انگیزه یک بازی پرانتقاد و ضعیف از خود به نمایش گذاشت و در نهایت هم با خوش شانسی فقط سه بار دروازه اش مقابل حملات پرتعداد و خطرناک تیم میزبان باز شد. با این شکست، تراکتوری ها به نوعی لیگ را از دست رفته دیدند تا تنها بخت رسیدن به آسیا را در جاده جام حذفی دنبال کنند. در سوی مقابل اما تیم مس که اتفاقا روز یکشنبه مسافر تبریز بود، توانست از میزبان میانه جدولی خود گسترش فولاد یک تساوی بدون گل گرفته و با امتیاز عازم کرمان شود. این تک امتیاز تبریز برای شاگردان لوکا بوناچیچ البته کافی نبود و آنها با این مساوی برابر گسترش فولاد شانس بقای خود در لیگ برتر را به کمترین حد ممکن رساندند.

تيم قهرمان از بحران عبور مي كند

شرایط فعلی دو تیم تراکتورسازی و مس در لیگ برتر نشان می دهد که آنها عملا از اهداف تعیین شده خود در این رقابتها دور شده و به نوعی در ردیف تیم های ناکام سیزدهمین دوره لیگ حرفه ای کشور قرار گرفته اند. تراکتورسازی که پس از دو عنوان نایب قهرمانی در لیگ، این بار به دنبال کسب اولین قهرمانی اش در این مسابقات بود از هفته هفدهم به بعد با توجه به بروز حاشیه هایی به اصطلاح خودساخته نتوانست صدر جدول را برای خود حفظ کند و پس از چند هفته ناکامی، جایگاه ششم جدول را به خود اختصاص داد و این در حالیست که ستون های ششمین خانه نیز برای تراکتوری ها در هفته های روبه پایان فصل لرزان است و شاید سقوط یک پله ای دیگر در ادامه فصل در انتظار سرخپوشان تبریز باشد.

در آن سو اما تیم مس وضعیتی به مراتب بدتر از تراکتورسازی دارد و اگر تیم تبریزی از رسیدن به قهرمانی در لیگ ناکام مانده است، کرمانی ها در آستانه خداحافظی با لیگ برتر و سقوط به دسته اول هستند. بدون شک هدفگذاری نارنجی های کویرنشین برای سیزدهمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور بقا در جدول و حتی الامکان کسب یکی از رتبه های میانی بود اما آنها با نتایج ضعیفی که کسب کردند، خود را فانوس به دست لیگ دیدند و اکنون در فاصله چهارهفته مانده به پایان فصل، جدی ترین گزینه برای پیوستن به جمع تیم های لیگ یکی به شمار می آیند.

با این شرایط باید گفت که هم تراکتورسازی و هم مس در فصل جاری لیگ برتر در ردیف ناکام ها قرار گرفته اند و تنها برنده شدن در فینال جام حذفی امسال می تواند التیامی بر زخم های این دو تیم باشد. فینالی که برنده شدن در آن رضایت هواداران تیم قهرمان را به دنبال خواهد داشت و حتی اگر عنوان قهرمانی برای تیم سقوط کننده به دسته اول هم باشد، قطعا ناکامی در لیگ را از ذهن هوادارانش پاک نموده و این تیم را خوشبخت خواهد کرد.

نایب قهرمانی بس است، فقط قهرمانی!

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در دیدار فینال جام حذفی به نوعی محکوم به پیروزی و کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها است. تراکتورسازی همانطور که عنوان شد، پس از دو نایب قهرمانی متوالی و دو دوره حضور پی در پی در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری فقط با قهرمانی در لیگ برتر می توانست هوادارانش را راضی نگه دارد، اما ناکامی در لیگ و عقب ماندن از قافله بالانشینان که با شکست سه بر صفر چند روز قبل برابر نفت تهران تکمیل شد، تنها فرصت جبران این تیم تبریزی در لیگ و صعود احتمالی به رده های بالاتر در ادامه فصل را از بین برد تا تیم تحت هدایت فنی تونی اولیویرا آخرین شانس موفقیت در فصل 93-92 فوتبال کشور را در تک بازی فینال جام حذفی جستجو کند.

قهرمانی تیم تراکتورسازی در جام حذفی موجب خواهد شد تا ضمن کسب اولین جام برای فوتبال تبریز، سومین حضور متوالی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا نیز مسجل شود. در سوی مقابل اما پیروزی مس در دیدار روز جمعه موجب خواهد شد تا یکی از نمایندگان کشورمان در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا از لیگ دسته اول باشد که این موضوع می تواند در نوع خود برای فوتبال ما عجیب بوده و ماحصل آن برای تیمی کم امکانات با مشکلات مالی و فنی زیاد چندان موفقیت آمیز نباشد.

کیفیت متفاوت در جام حذفی

کیفیت کار تراکتورسازی و مس در فینال جام حذفی را باید متفاوت از نمایش های این دو تیم در لیگ برتر پیش بینی کرد. مس تیمی است که بر خلاف کسب نتایج ضعیف در لیگ، در جام حذفی بسیار خوب کار کرده و تنها با یاد کردن از بازی خوب این تیم برابر استقلال تهران که توام با برتری دو بر یک نارنجی های کرمان شد، می توان به کیفیت بالای کار شاگردان لوکا بوناچیچ در این رقابت های تک حذفی پی برد. مس تیمی است که در 26 بازی خود در لیگ برتر تنها یک بار آن هم در هفته شانزدهم برابر تیم راه آهن تهران پیروز شده و 15 مساوی و 10 شکست نیز در پرونده اش دیده می شود.

این در حالیست که کرمانی ها در جام حذفی چهار بازی انجام داده اند و در هر چهار دیدارشان با پیروزی از زمین مسابقه خارج شده اند. تفاوت نتیجه گیری تیم مس در لیگ و جام حذفی را باید در ذات و خصیصه های خاص مسابقات جام حذفی جستجو کرد؛ رقابت هایی که همواره صحنه جولان تیم های کم نام و نشان و به ظاهر ضعیف و حتی دسته پائین تر بوده و در نهایت نیز بعضا موفقیت چشمگیر این نوع تیم ها را به دنبال داشته است. حضور تیم مس فانونس به دست لیگ برتر در فینال جام حذفی در شرایطی است که تیم های قدرتمندی همچون سپاهان، پرسپولیس، فولاد، نفت تهران، استقلال تهران و چند تیم خوب دیگر لیگ در رقابت های جام حذفی در مراحل مختلفی کنار رفته اند تا از رسیدن به دیدار نهایی باز بمانند.

دو پای فینال برای شایسته ها

با همه این اوصاف تیم مس کرمان در جام حذفی همه شایستگی های خود را نشان داده و ثابت کرده که حضورش در فینال هرگز اتفاقی نبوده و با اتکا به انگیزه بالا و قابلیت های فنی بازیکنان و کادرفنی خود توانسته به این مرحله از رقابت ها برسد. بی گمان اگر وضعیت تیم مس در لیگ برتر کمی بهتر از شرایط فعلی اش بود و این تیم برای بقا در لیگ برتر از شانس بیشتری برخوردار می بود، قطعا می توانست در چهار هفته باقی مانده از لیگ هم امتیازات مورد نیاز خود را جمع آوری کند و فصل بعد را هم در لیگ برتر باشد اما فاصله نسبتا زیاد با تیم های رده سیزدهم به بالا در لیگ و وجود مهلت بسیار کم چهار هفته ای تقریبا تمامی انگیزه های کرمانی ها برای بقا در این مسابقات را از بین برده است.

حضور تیم تراکتورسازی در دیدار فینال اما برای این تیم مدعی قابل پیش بینی تر از حضور تیم مس در این بازی بود. تراکتورسازی با توجه به قابلیت های بالای فنی و همچنین دارا بودن شخصیت قهرمانی طی چند سال اخیر، همواره یکی از مدعیان قهرمانی چه در لیگ برتر و چه در جام حذفی بوده و سرانجام پس از دو عنوان نایب قهرمانی جام حذفی در سال های 55 و 73 و دو عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر در فصل های 91-90 و 92-91 امسال بخت در جام حذفی به روی تراکتوری ها لبخند زده تا آنها برای سومین بار خود را در یک قدمی جام رنگین قهرمانی ببینند.

مسیر فینالیست شدن دو تیم

تیم تراکتورسازی در مسابقات امسال جام حذفی سه دیدار برگزار کرده که دو بازی را با نتیجه مشابه دو بر صفر پیروز شده و سومین بازی اش را هم با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشته است.

تراکتورسازان که قرار بود اولین بازی خود در این مسابقات را برابر تیم همشهری شان ماشین سازی برگزار کنند، با انصراف سبزقباهای دسته دومی تبریز بدون انجام بازی به مرحله یک هشتم صعود کردند تا در این مرحله حریف نفت مسجد سلیمان، تیمی از لیگ دسته اول شوند. در این مرحله تیم تراکتورسازی میهمان نفتی های مسجد سلیمان بود که با هدایت مجید جلالی موفق شد با گل های فرشید طالبی و کریم انصاری فرد از سد میزبان خود عبور کرده و به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کند.

تیم تراکتورسازی در مرحله یک چهارم نهایی نیز حریف تیم راه آهن تهران بود و این بار هم طبق قرعه باید در زمین حریف بازی می کرد. در این بازی که غلامرضا باغ آبادی سرمربی تیم تراکتورسازی بود، این تیم موفق شد نتیجه دیدار با نفت مسجد سلیمان را در خانه راه آهن تهران هم تکرار کرده و با گل های سعید دقیقی و کریم انصاری فرد به پیروزی برسد.

در دیدار مرحله نیمه نهایی نیز تیم تراکتورسازی با گل سعید دقیقی توانست تیم فولاد خوزستان را از گردونه رقابت ها حذف کرده و خود راهی دیدار فینال شود. با این نتیجه، سرخپوشان تبریز بدون دریافت گل در سه بازی خود، جواز حضور در فینال را کسب کردند تا بعد از 19 سال، هواداران تراکتورسازی تیم خود را در یک قدمی کسب عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور ببینند.

در آن سوی میدان اما تیم مس کرمان ابتدا در مرحله یک شانزدهم تیم دسته دومی شهرداری دزفول را در خانه حریف با نتیجه سه بر یک شکست داد و در مرحله یک هشتم نیز مقابل نفت امیدیه، تیمی دیگر از لیگ دسته دوم با حساب دو بر یک به پیروزی رسید.

مسی ها در مرحله یک چهارم تیم دسته اولی صنعت نفت آبادان را در کرمان با نتیجه سه بر یک شکست دادند تا حریف استقلال تهران در نیمه نهایی باشند. مس کرمان در بازی نیمه نهایی نیز روی درخشش "لوسیانو ادر ادینهو" مهاجم برزیلی خود توانست تیم مدعی استقلال را در هوای برفی تهران شکست داده و بلیت حضور در فینال را به دست بیاورد.

حال دو تیم مس و تراکتورسازی در دیدار نهایی به مصاف هم خواهند رفت تا چهره بیست و هفتمین قهرمان مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور مشخص شود.

لوکا – تونی؛ ثبت نام در تاریخ!

تونی اولیویرا و لوکا بوناچیچ دو مربی خارجی هستند که یکی از آنها فاتح مصاف تبریزی ها و کرمانی ها در فینال جام حذفی خواهد بود. تونی پرتغالی و لوکای کروات که هر دو از محبوبیتی خاص در بین هواداران تیمشان برخوردارند، هر کدام موفق به شکست دیگری شود و جام را بالای سر ببرد، محبوبیتش دوچندان خواهد شد و می تواند نامش را در تاریخ باشگاه خود به عنوان اولین مربی که موفق به کسب جام قهرمانی شده است، برای همیشه به ثبت برساند.

این دو مربی از تاکتیک ها و تفکرات منحصر بفردی استفاده می کنند که قطعا مورد ارزیابی و آنالیز طرف مقابل قرار گرفته و هم تونی و هم لوکا شناخت تقریبا کافی از همتای خود در تیم مقابل دارند. اما لوکا و تونی در یک مورد شرایط مشابهی با یکدیگر دارند که آن هم مربوط به زمان پیوستنشان به تیم های مس و تراکتورسازی است. این دو مربی هر دو در اواخر فصل به عنوان سرمربی تیم های خود انتخاب شدند تا در ادامه لیگ و جام حذفی در راس کادر فنی تیمشان قرار بگیرند. زمانیکه صحبت از حضور تونی اولیویرا در تبریز بود، کرمانی ها لوکا بوناچیچ را جانشین پرویز مظلومی کردند و چند روز پس از آن نیز تونی رسما به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی انتخاب و شروع به کار کرد. شباهت دیگری که این دو مربی با یکدیگر دارند، این است که آنها قبل از اینکه به تیم های مس و تراکتورسازی بپیوندند، سابقه مربیگری در تیم های فعلی خود را طی فصول گذشته داشتند و به نوعی یک بازگشت مجدد به تیم های سابق خود را تجربه کردند.

میهمانی شبه میزبانی

دیدار فینال بیست و هفتمین دوره جام حذفی باشگاه های کشور که محل برگزاری آن با قرعه انتخاب شده است، شاهد حضور هم اندازه و برابر هواداران دو تیم در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان خواهد بود.

اگرچه در این بازی تیم مس به عنوان میزبان تلقی می شود، اما بر اساس قوانین سازمان لیگ در فینال جام حذفی قانون 10 درصد از ظرفیت سکوهای ورزشگاه برای تیم میهمان ملغی است و هر دو تیم به مقداری برابر از ظرفیت سکوهای ورزشگاه را برای هواداران خود خواهند داشت. این شرایط سبب خواهد شد تا حس میزبانی تیم مس در بازی فینال جام حذفی به مراتب کمتر از بازی های لیگ باشد و تنها بهره ای که کرمانی ها می توانند از برنده شدن در قرعه کشی تعیین میزبان ببرند، عادت کردن بازیکنان تیم مس به شرایط آب و هوایی کرمان و همچنین وضعیت چمن ورزشگاه خواهد بود. در سوی مقابل بازیکنان تراکتورسازی نیز با حضور تماشاگران پرشور این تیم در کرمان هرگز احساس غربت نخواهند کرد و با انگیزه ای بالا برای برپایی جشن باشکوه قهرمانی تبریزی ها در کویر و ثبت روزی به یادماندنی برای باشگاه تراکتورسازی، فوتبال تبریز و دوستداران فوتبال این شهر تلاش خواهند کرد.

دیدار فینال بیست و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 16:10 روز جمعه 25 بهمن در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان به انجام خواهد رسید.

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گزارش از: محمود نصیرپور