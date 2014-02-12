مرکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان حضرت مهدی(عج) در خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه گذشته برگزار شد، قدرت الله دهقان معاونت امنیتی، انتظامی استانداری خوزستان، جمشید فرح بخش مدیر کل نوسازی مدارس استان، عبدالله حسینی فرماندار خرمشهر و مهدی رفیعی مدیر آموزش و پرورش خرمشهر و جمعی از مسئولین و فرهنگیان شهرستان داشتند.



در ابتدای این مراسم مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر با اشاره به جایگاه ممتاز خرمشهر خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولین به رفع معضلات این شهرستان به ویژه در بخش آموزش و پرورش شدند.

مهدی رفیعی دهکردی از جمله اولویتها و نیازهای اساسی آموزش و پرورش خرمشهر را ایجاد ساختارهای زیر بنایی برشمرده و خواستار بازسازی تنها اردوگاه شهرستان، ایجاد و ساخت کانون های فرهنگی دانش آموزی و ساخت سالن های اجتماعات تاکید نموده و توجه به این مهم را در توسعه فرهنگ علمی منطقه غیر قابل انکار دانست.

وی در پایان از مدیر کل محترم نوسازی استان خوزستان درخواست نمودند تا با همکاری آن اداره و در آینده ای نزدیک نسبت به تجهیز مرکز آموزشی، رفاهی اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه آموزشی، رفاهی حضرت مهدی(ع) در زمینی به مساحت 4100 متر مربع و با زیر بنای 2990 متر مربع دارای 15 سویت، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری و سردخانه با هزینه ایی بالغ بر هفده میلیارد ریال پس از 24 ماه به بهر برداری رسید.