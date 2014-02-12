نمایشگاه فرهنگی عکس طلوع فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار شد

هوشنگ نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان ان مطلب افزود: همزمان با شروع کلاس های نیمسال دوم تحصیلی و حضور دانشجویان در دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج نمایشگاه عکسی تحت عنوان پیروزی انقلاب اسلامی ایران به روایت تصویر در دانشکده الهیات این واحد دانشگاهی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه که به همت معاونت فرهنگی این واحد دانشگاهی و با همکاری روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و سایر بخش های فرهنگی این دانشگاه برگزار شد، دانشجویان با فضای واقعی عکس ها، تصاویر و روزنامه ها و رسانه های زمان انقلاب اسلامی از آغاز تا پیروزی به طور بسیار ملموس آشنا می شوند.

مدیر اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با باین اینکه به تصویر کشیدن عکس های زمان پیروزی انقلاب به درک بهتر اوضاع آن زمان کمک شایانی می کند، اظهار داشت: وجود عکس هایی از دوران انقلاب گنجینه هایی برای جونان امروز و نسل های آینده محسوب می شود که باید به خوبی و روایتی درست در اختیار این قشر قرار گیرد.

نظری در پایان گفت: این نمایشگاه که با استقبال چشمگیری از سوی دانشجویان، استادان و کارکنان این واحد دانشگاهی همراه بوده است، تا پایان بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.





